حظك اليوم الاثنين 4-1-2021 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

«الصداقة» من الأمور المعقدة لدى مواليد برج العقرب، فرغم الوفاء والإخلاص الذي يتمتع به أصحاب برج العقرب، ويمنحونه لأصدقائهم، لكنهم لا يسامحون بسهولة في الخطأ، الأمر الذي يدفعهم أحيانا للانتقام من الأشخاص الذين سببوا لهم الآلام، ويبحث مولود برج العقرب دائما عن شركاء للحياة يتمتعون بصفة الذكاء، الذي يمكن الطرف الآخر من الحصول على ثقة واحترام مواليد العقرب، والذين يستغرقون وقتا وطويلا لبنائها.

من أبرز مميزات مولود برج العقرب، أنّه يحب إنجاز مهامه بنجاح وعلى أكمل وجه، كما أنّه كاتم للأسرار ويكره فضحها، ويمكن للآخرين الاعتماد عليه بصورة كبيرة، فهو لديه قدر كبير من طيبة القلب ولديه شخصية قوية، فضلا عن الذكاء الشديد الذي يتمتع به والطموح الكبير، كما أنّه يسعى دائما خلف الوظائف التنافسية التي تمنحه قدرا من الطاقة للعمل بشكل أفضل، والوصول إلى قمة أهدافه وتحقيقها بسهولة، من أبرز عيوبه أنّه يتصف بالغموض الشديد فضلا عن العند في العديد من الأمور، كما أنّه عنيف وفي كثير من الأحيان يصعب التعامل معه، ويشعر دائما بالغيرة الشديدة على شريك حياته.

من أكثر الأبراج التي يتوافق معها مواليد برج العقرب هي برج العذراء وبرج الجدي وبرج الحوت.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك نحو أن تكون أمينا في عملك ومع الزملاء والأصدقاء، وبالمقابل سيكونوا أمناء معك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات توفر لك جوا من الرومانسية وطوفان من مشاعر حب حقيقية.

مشاهير برج العقرب

العديد من المشاهير ينتمون إلى برج العقرب، وأبرزهم منى زكي، أحمد حلمي، ديانا كرزون، ميس حمدان، هند صبري، ماجد المهندس والموسيقار عمر خيرت.