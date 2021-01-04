إندبندنت: بريطانيا تحت خطر الإغلاق مع بدء طرح لقاح أكسفورد

قالت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، إنه يبدو أن يتم وضع بريطانيا تحت إغلاق وطني من جديد بالتزامن مع إعطاء الجرعات الأولى من لقاح أكسفورد - أسترازينيكا.

وتابعت الصحيفة في تقرير لها، أنه سوف يتوفر ما يزيد قليلاً عن نصف مليون جرعة اعتبارًا من اليوم، فيما وصف مات هانكوك، وزير الصحة، توزيع اللقاحات بأنها لحظة محورية في معركة المملكة المتحدة ضد فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة أنه في غضون ذلك، اتهم زعيم حزب العمال، السير كير ستارمر، الحكومة بالسماح لفيروس كورونا بالخروج عن السيطرة وأصر على فرض قيود جديدة على الفور، وقال إنه لا ينبغي لرئيس الوزراء أن يلمح إلى قيود جديدة في غضون أسابيع، بل يجب أن يفعل ذلك الآن، لأنه من الواضح أن الفيروس خرج عن السيطرة، وأنه لا يمكن السماح لرئيس الوزراء باستنزاف الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة ثم فرض الإغلاق الوطني الذي لا مفر منه، وطالب ستارمر بوريس جونسون قائلا إنه يجب اتخاذ القرار الآن، وستكون هذه هي الخطوة الأولى الضرورية للسيطرة على الفيروس.

وأكملت الصحيفة أن مات هانكوك قد ألمح إلى احتمال حدوث إغلاق وطني جديد، قائلاً إن الحكومة مستعدة للعمل بسرعة عند الضرورة، وقال وزير الصحة لبرنامج تليفزيوني أن حكومته مستعدة لاتخاذ هذا النوع من الإجراءات، ويعني الإغلاق، إذا كان هذا هو الضروري، وأن الأمر لا يتعلق فقط بالإجراءات التي تم اتخاذها، الأهم هو كيف يستجيب الجميع لتلك الإجراءات.

وأشار وزير الصحة البريطاني أنه سوف يتخذ أي إجراءات ضرورية، وبسرعة كبيرة، وأنه عندما تم اكتشاف أن السلالة الجديدة من كورونا تنتشر بشكل أسرع بكثير من السلالات السابقة، تم الانتقال في غضون ما يزيد قليلاً عن 24 ساعة إلى مستوى الاستعداد الرابع لمواجهة ذلك.