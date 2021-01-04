للمرة الأولى منذ 9 أشهر.. 82 حالة إصابة بكورونا في السعودية

سجلت السلطات الصحية السعودية، أمس الأحد، 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، في أدنى حصيلة يومية بإصابات الفيروس في البلاد منذ 9 أشهر وتحديداً في 24 مارس الماضي، وفقا لما ذكرته صحيفة «عكاظ» السعودية.

وبهذه الأرقام، ارتفع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 363061 حالة. وقالت وزارة الصحة، إنها سجلت 7 حالات وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 6246 حالة وفاة.

وأضافت وزارة الصحة السعودية، أنه تم تسجيل 180 حالة تعافي لتبلغ حصيلة الشفاء في البلاد إلى 35443 حالة.

وكانت السلطات السعودية بدأت في 17 ديسمبر من العام الماضي، السعودية، المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد كورونا، واستهدفت المرحلة الأولى من الحملة، الفئة العمرية التي تجاوزت سن الـ65 عاما والعاملين في المهن الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وكانت «الهيئة العامة للغذاء والدواء» السعودية، أصدرت في وقت سابق، موافقتها على تسجيل لقاح «فايزر» المضاد لكورونا في البلاد، فيما قالت قناة «العربية» الإخبارية، في 28 ديسمبر الماضي، إن عدد الجرعات من «فايزر» سيبلغ 3 ملايين جرعة نهاية شهر مايو 2021.

وستورد شركة «فايزر» الأمريكية، إلى السعودية مليون جرعة من لقاحها بنهاية فبراير المقبل.

وأشارت وزارة الصحة السعودية، في وقت سابق، إلى ان اللقاح آمن وله فاعلية نظرا لحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، قالت في وقت سابق، إن المرحلة الثانية من حملة التطعيم ستتضمن السعوديون والمقيمون ممن تجاوزوا 50 عاماً، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة «الربو- السكري- أمراض الكلى المزمنة- أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية- الانسداد الرئوي المزمن-السرطان النشط».

وأضافت الوكالة السعودية، أنه سيتم تلقيح في المرحلة الثالثة، جميع السعوديين والمقيمين الراغبين في أخذ لقاح كورونا، وفقا لما ذكرته شبكة«سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وكانت السلطات السعودية، أعلنت أمس السبت، انتهاء العمل بتعليق جميع الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى البلاد عبر المنافذ البرية والبحرية، اعتباراً من أمس الأحد.