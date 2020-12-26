بدء تطعيم المصريين في السعودية بلقاح كورونا (فيديو)

كشف عادل حنفي نائب رئيس اتحاد عام المصريين في الخارج، لـ«الوطن» عن بدء تطعيم المصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية بلقاح كورونا الخاص التابع لشركة فايزر.

وبدأت السعودية منذ الخميس 17 ديسمبر حملة التطعيم بلقاح كورونا في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، وبدأت ذلك ببث لقطات حية على الهواء لوزير الصحة يتلقى التطعيم بلقاح فايزر.

وأوضح، في فيديو خاص لـ«الوطن»، أن ذلك يتم عبر تطبيق خاص بوزارة الصحة السعودية اسمه «صحتي» ليحصل الشخص على موعد، وخلال أيام يتحدد موعد الجرعة الأولى، وبعد الانتهاء من تناول الجرعة الثانية سيحصل الشخص المقيم على شهادة تطعيم، مؤكدًا أن شهادة التطعيم ستكون مهمة للغاية خلال الفترة المقبلة.

موانع خلال عملية التطعيم بلقاح كورونا

وقال «حنفي» إنه خلال تناول التطعيم يمنع اصطحاب الأطفال أقل من 18 سنة، ويشترط ارتداء الشخص ملابس فضفاضة، لأن التطعيم يكون من أعلى الكتف، مشيرًا إلى أنه يقال أحيانًا تحدث رعشة في الجسم أو سخونة وصداع أو احمرار مثله مثل أي لقاح يأخذه الإنسان سواء للأنفلونزا أو غيرها.

وأشار إلى أنه التقى بالفعل مجموعة من المصريين الذي أخذوا التطعيم بالفعل، كما لفت إلى أنه يمنع تطعيم الحوامل، ومن لديهم حساسية تجاه أي لقاح، مشيرًا إلى أن ذلك يتم في مكان مخصص للتلقيح.

استقبال المُطعمين بالورود

ولفت «حنفي» إلى لافتة مهمة خلال عملية التطعيم، إذ أن السعوديين يستقبلون الشخص الذي يتلقى التطعيم بالورود، في ظاهرة جميلة وحضارية مشرفة، مؤكدًا أن أي مصري في أي جزء من المملكة العربية السعودية يستطيع الحصول على لقاح فيروس كورونا.

وفي ختام تصريحاته، أعرب «حنفي» عن تمنياته بالشفاء لكل مصابي فيروس كوورونا في مصر والعالم، متمنيا للجميع حياة خالية من الأمراض.

وبدأ التسجيل للحصول على لقاح فايز في السعودية لجميع المواطنين والمقيمين عبر تطبيق صحتي من خلال وزارة الصحة السعودية، منذ الثلاثاء الماضي 15 يناير، في حين تتم عملية التطعيم بشكل طوعي وليس إجباريًا.