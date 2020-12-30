وزير الإسكان يُصدر حركة تغييرات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة ونوابهم

أصدَر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً يتضمن حركة تغييرات لمسؤولي أجهزة المدن الجديدة.

وتضمن للقرار، تولي المهندس مجدي يوسف محمد عبدالمنعم، القائم بتسيير أعمال جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، والمهندس أشرف فتحي محمود عبدالرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، العمل رئيساً لجهاز مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، والمهندس محمد مصطفى أحمد مرسي، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، والمهندس عبداللطيف عبداللطيف بشارة، نائب رئيس جهاز حدائق العاصمة، العمل رئيساً لجهاز مدينة حدائق العاصمة.

وشمل القرار أيضًا، تولي المهندس خالد نايف عبدالعزيز، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، والمهندس إسماعيل محمد محمدي النادي، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام ومكلف بمأمورية عمل بجهاز تنمية مدينة بدر، العمل نائباً لرئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، والمهندس محمد السيد طلبة عطية، كبير أخصائين بدرجة مدير عام بجهاز تنمية مدينة بدر، العمل نائباً لرئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة.

كما أصدر وزير الإسكان، قراراً بتولي المهندس محمد أحمد الدكروري محمد، من الدرجة العالية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مهمة الإشراف على مدن (المنيا الجديدة – ملوي الجديدة – الفشن الجديدة).