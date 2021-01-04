وظائف شاغرة في مصرف أبو ظبي الإسلامي.. الشروط وطريقة التقديم

أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي حاجته لشغل وظائف شاغرة للعمل في فروع البنك المختلفة في مصر، تتضمن Branch Manager، Anti Money Laundering Officer، Finance and Subsidiaries Senior Audit Manager، Compliance Manager، Sales Agent، على أن تتمثل شروط الوظائف المطلوبة وطريقة التقديم على النحو التالي:

Branch Manager

اشترط البنك للحصول على الوظيفة خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال العمل، ويكون العمل في دمياط.

Compliance Manager

وحدد مصرف أبو ظبي الإسلامي الشروط المطلوبة للحصول على الوظيفة تتمثل في التخرج من كلية مناسبة لطبيعة العمل، والخبرة أكثر من 10 سنوات في مجال العمل، ويكون العمل في القاهرة.

Anti Money Laundering Officer

واشترط مصرف أبو ظبي الإسلامي في المتقدمين الخبرة من 5:8 سنوات في مجال العمل، ويكون العمل بالقاهرة.

Finance and Subsidiaries Senior Audit Manager

وحدد مصرف أبو ظبي الشروط المطلوبة في المتقدمين بأن تشمل خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال العمل، وأن يتوافر في المتقدم مهارات العمل، ويكون العمل بالقاهرة.

Sales Agent/ Officer

واشترط المصرف في المتقدمين الخبرة لا تقل عن سنة في مجال العمل، ويكون العمل بالقاهرة.

طريقة التقدم لوظائف مصرف أبو ظبي الشاغرة

ويمكن التقدم للوظائف المطلوبة للعمل في فروع مصرف أبو ظبي الإسلامي من خلال الحساب الرسمي للبنك على موقع «لينكد إن».

كما يقدم البنك الأهلي المصري وظائف للعمل في فروع البنك بين الحين والآخر، ويمكن التقديم للوظائف التي يطلبها البنك من خلال ملء البيانات المطلوبة لحديثي التخرج أو أصحاب الخبرة على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

وتتضمن الشروط ألا تزيد سن المتقدم على 28 عاما عند التعيين، وأن يكون محل الإقامة للمتقدم مطابق للرقم القومي، وأن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو الكليات أو الاكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، وألا يقل تقدير المتقدم عن جيد، وألا يكون للمتقدم أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة.