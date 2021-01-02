وظائف بالمتحف المصري الكبير للعاملين بالسياحة والآثار

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن حاجتها لموظفي أمن للعمل بالمتحف المصري الكبير من العاملين بوزارة السياحة والآثار.

وقال منشور داخلي بالوزارة صادر عن مكتب وزير السياحة والآثار «تعلن الإدارة العامة للأمن بهيئة المتحف المصري الكبير عن حاجة الإدارة لعدد من أفراد الأمن من العاملين بالوزارة موظفين أو متعاقدين على أن يتوافر بهم الشروط الآتية»:

- موافقة جهة العمل.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما.

- يفضل الحاصلين على مؤهل عالي.

- يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

- أن يكون من قاطني القاهرة الكبرى.

- يفضل الحاصلين على دورات تدريبية لتأمين المنشآت.

- أن يكون التقديم في موعد أقصاة أسبوعين على أن يتم إرسال الطلب على البريد الإلكتروني. security.gepartament@gem

يذكر أن العمل انتهى بالمتحف المصري الكبير بنسبة 95%حيث انتهت كل الأعمال الإنشائية بالمتحف ويجرى العمل على سيناريو العرض المتحفي بعد تثبيت كل الفتارين، تمهيدا للافتتاح خلال الربع الأخير من هذا العام، وذلك بعد إرجاء لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث من المنتظر أن يتم الافتتاح في احتفالية ضخمة يحضرها عدد من ملوك ورؤساء العالم وتستمر لعدة أيام لافتتاح المتحف المصري الكبير.

وتجري حاليا أعمال تمهيد ورفع كفاءة المنطقة المحيطة حيث انتهى العمل برفع الإشغالات بالمنطقة المحيطة بالمتحف وتوسعة طريق الفيوم لربط المتحف بمنطقة الهرم الأثرية بعد إزالة نادي الرماية وضمة لحرم المتحف المصري الكبير في أضخم مشروع أثري تشهده محافظة الجيزة ينهي مشكلات العشوائيات المحيطة بالمنطقة الأثرية الأعرق والأقدم في العالم والتي ظلت لسنوات طويلة تحت وطأة التعديات والتشوية والعشوائيات مما كان له الأثر السلبي الكبير في حركة السياحة الخارجية القادمة لمصر وعكس صورة غير حضارية عن المصريين بشكل عام وسكان المنطقة بشكل خاص.