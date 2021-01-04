بعد انخفاض أسعارها.. «شعبة الخُضر» تنصح بتخزين نوع معين من البطاطس

كشف حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، أن أسواق الجملة تشهد تراجعا جماعيا للخضر والفاكهة، اليوم الإثنين 4 يناير 2021، متوقعًا مزيد من التراجع في ظل تحسن الأحوال الجوية ووفرة المعروض.

ولفت إلى أن هناك تراجعا كبير في عمليات تخزين الأسر المصرية للخضر والفاكهة في ظل توافر المعروض وتراجع الأسعار مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف نائب شعبة الخضر، أن العام الماضي شهد تخزين كميات كبيرة من الليمون والبطاطس والطماطم، رغم ارتفاع أسعارها بشكل كبير في الأسواق، مضيفا أن هذا العام لم تشهد الأسواق فيه أي حالة من حالات التخزين في هذه السلع، لوفرة المعروض وتدني الأسعار.

ودعا «النجيب» المواطنين إلى تخزين البطاطس المعدة للتخزين «وبها نقطة حمراء» نظرا لتدني أسعارها.

وفي السياق نفسه، نفى يحيي السني، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة، ارتفاع أي صنف من الخضر والفاكهة، خلال الفترة المقبلة، لوفرة المعروض من العام الجديد 2021.

وأشار إلى اتجاه عدد كبير من تجار الخضر والفاكهة لبيع مالديهم بهامش ربح بسيط حتى لا تلحق بهم الخسائر «فالخضروات والفاكهة لها طبيعة خاصة في التعامل معها فهي سلعة سريعة التلف ولا تُخزن».

وأضاف السني، لـ«الوطن»، أن «الأسعار تخضع لآليات العرض والطلب وليس من مصلحة التاجر ارتفاع الأسعار لأنها تؤثر علي مبيعاته وتراجع هامش ربحه في ظل المعيشة الصعبة والركود».

وأوضح السني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك عوامل كثيرة تدخل في تحديد سعر السلع، منها كمية المعروض بالسوق، فإذا زادت تنخفض الأسعار، أما إذا قلت ترتفع، بجانب أن تكلفتها الحقيقية تتضمن مراحل تداولها بالإضافة لعوامل أخرى خارجية، منها تلف بعض الكميات التي تصل نسبتها إلى 40% وتتسبب في نقص المعروض، والتقلبات الجوية.

وعن أسعار الخضروات والفاكهة حاليا، قال إن بها انخفاض بنسب تتراوح مابين 30 و40% بالمقارنة بالعام الماضي وزيادة المعروض، خاصة وأن الأسعار تخضع للعرض والطلب.

وأشار إلى أن الطماطم تباع بسعر 5 جنيهات، والبطاطس تباع بـ 3جنيهات للكيلو.