عمرو خليل يعلن إصابته بكورونا: «عفانا الله وإياكم من كل شر»

أعلن الإعلامي عمرو خليل، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وكتب عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، «إيجابية الحمد لله علي كل حال.. أرجو من الزملاء أو الأصدقاء اللي تعاملوا معي عن قرب خلال الأسبوع الماضي الاحتياط عفانا الله وإياكم من كل شر».

1309 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 418 متعافيأ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 113898 حالة حتى أمس، وتسجيل 1309 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 64 جديدة.

142187 حالة مصابة بمصر حتى الآن

وأعلنت الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 142187 حالة من ضمنهم 113898 حالة تم شفاؤها، و7805 حالات وفاة، وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم الواتساب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف ويمكن تحميلها.