تفاصيل خطط «التضامن» لدعم الأطفال والمسنين بدور الرعاية

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تعمل على تقديم خدمات للفئات الأولى بالرعاية كالأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، ورعاية كبار السن، وغيرهم.

وأوضحت أن الوزارة وضعت عدة خطط لحماية الأطفال الأولى بالرعاية كالتالى:

- رفع كفاءة 16 مركزا للطفل عن طريق تطبيق استمارات ذوى الاحتياجات الخاصة.

- توفير المطهرات وأدوات التعقيم والنظافة الشخصية لدور الرعاية.

- حصر أبناء دور الرعاية الاجتماعية فوق 18 سنة لتوفير سكن لهم.

- حصر أبناء دور الرعاية المتعثرين فى دفع مصروفاتهم الدراسية والبدء فى سدادها بشكل عاجل.

- وضع دليل معتمد من وزيرة التضامن لسياسة حماية الطفل داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

- المشاركة فى اللجنة الخاصة بدراسة تعديل قانون الطفل.

- بدء العمل على إعداد لائحة نموذجية جديدة لدور الأيتام وضع تنظيم قانونى شامل لمنظومة إدارة الحالة.

- عقد ورشة العمل الأولى لمناقشة لائحة منظمة رفيق المسن فنيا وماديا.

- التعاون مع المستشفيات التابعة لجامعة لحلوان في إعداد وتنفيذ الحقيبة التدريبية الخاصة بمشروع رفيق المسن.

إعداد لائحة نموذجية جديدة لمهنة رفيق المسن وجارٍ الانتهاء منها، التنسيق مع الشركاء لتوفير 1500 بطانية و1500 لحاف لتوزيعها على دور المسنين على مستوى الجمهورية.

521 دار أيتام وحضانة إيوائية تسع 21 ألف طفل

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن هناك نحو 521 دار أيتام وحضانة إيوائية، تسع 21 ألفا و236 طفلا، وموجود بها فعليا نحو 11 ألفا و234 طفلا بنسبة إشغال 65%.

وأشارت إلى أن هناك 172 دار كبار السن تخدم 3 آلاف و474 مسنا، إلى جانب 192 ناديا للمسنين يخدم 37 ألفا و800 مسن.

شروط إنشاء دار مسنين

وحددت وزارة التضامن، عدة شروط لإنشاء دار للمسنين كالتالى:

- تقديم طلب للإدارة الاجتماعية التابع لها السكن.

- موافقة الدفاع المدنى والحى والإسكان والدفاع المدني.

- إجراء بحث اجتماعي من قبل الإدارة الاجتماعية.

- صورة محضر مجلس الإدارة بالموافقة على الترخيص.

- عرض الطلب على اللجنة العمومية بالجمعية بحضور ممثل من وزارة التضامن الاجتماعى للبت بالموافقة من عدمه.

- طلب من الجمعية المشهرة لدى وزارة التضامن الاجتماعي موجه لمدير عام الإدارة الاجتماعية التابع لها المقر المراد ترخيصه.

- عقد إيجار أو تمليك موثق من الشهر العقارى.

- تقرير الاستشاري الهندسى بالحي.

- المستندات الخاصة بالجهاز الوظيفى بالدار «المؤهل الدراسى، صحيفة الحالة الجنائية، صورة بطاقة الرقم القومى، الخبرات السابقة».