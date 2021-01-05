3 نجوم يعودون إلى حياتهم الطبيعية بعد عزل 14 يوما: «ما تقلعوش الكمامة»

أعلن عدد من نجوم الفن شفاءهم من فيروس كورونا خلال الساعات الماضية، بعد فترة استمرت ما يقرب من 14 يوماً داخل العزل المنزلي، يسيرون على بروتوكول العلاج، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والابتعاد عن الاختلاط، ومن هؤلاء النجوم:-

كريم فهمي

أعلن الفنان كريم فهمي، شفاءه من فيروس كورونا المستجد، حيث جاءت نتيجة المسحة الأخيرة التي أجراها، سلبية، وطالب الجميع بالتفاؤل، وشفاء جميع المصابين، وكتب كريم فهمي عبر خاصية «استوري» عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، وعلق عليها: «الحمد لله نتيجة المسحة سلبية، بفضل دعواتكم والتفاؤل، اتفائلوا والله، التفائل علاج، وكفاية نشر أخبار وصور سلبية، يا رب إشفي الجميع».

شريف رمزي

أكد الفنان شريف رمزي، تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيراً إلى أنه أجرى اختبار الفيروس وجاءت النتيجة سلبية للفيروس، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «الحمد لله على كل شيء نتيجة المسحة سلبية بفضل الله وبفضل حبكم ودعواتكم، تم شفائي من هذا المرض اللعين ربنا يشفي ويتم شفاء كل مريض ويحفظنا جميعا يا رب».

لمياء فهمي

عادت الإعلامية لمياء فهمى عبد الحميد، إلى تقديم برنامجها «الدنيا بخير» المذاع على قناة الحياة بعد تعافيها من إصابتها بفيروس كورونا، حيث كانت لمياء قد كشفت عن إصابتها بالفيرس منذ أسبوعين تقريبا.

وأعلنت منذ يومين عن تعافيها من إصابتها بفيروس كورونا، وروت تجربتها مع كورونا قائلة: «أنا لما عملت مسحة فى البداية قلت أكيد دور برد، وكانت مفاجأة غير طبيعية ومريت بيوم صعب جدًا وربنا ما يكتبها على حد أبدًا»، مضيفة «مش خوفى من الموت غير أنه ألم محدش في الدينا يقدر يتحمله».

ووجهت نصيحة لجمهورها قائلة: «محدش يقلع الماسك خالص يا جماعة وخلوا مسافة بينكم وبين بعض، مش عاوزة حد يشوف اللى شوفته، واللى جرب اللى أنا جربته عارف أنا بقول ايه، الاحتياطات البسيطة اللى بتستهون بيها هي اللى بتنجيك».