«الصناعة» تطلق موقعا إلكترونيا لمبادرة إحلال السيارات القديمة

قالت مصادر بوزارة التجارة والصناعة، إنه سيتم اليوم إطلاق موقع إلكتروني خاص بمبادرة احلال السيارات القديمة، على الرابط http://Www.gogreenmesr.com، من أجل تعريف المواطنين بالمبادرة والأوراق المطلوبة.

وأكدت المصادر للوطن أن حالة الإقبال الشديد غير المتوقعة من جانب المواطنين، دفع إلى التعجيل بإطلاق الموقع، مشيرا إلى أنه سيتم إتاحة كافة تفاصيل المبادرة والأوراق المطلوبة وخطوات التقديم من خلاله.

وأضافت المصادر، أن هناك اعتقاد خاطئ من جانب المواطنين بأن كل من يمتلك سيارة قديمة سيحصل عليها من خلال المعرض، لافتا إلى أن وزارة التجارة طرفا في المبادرة، وأن هناك أطرافا أخرى مشاركة مثل وزارة المالية ووزارة الصناعة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة. واستعرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أمام الرئيس، أبرز محاور البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي الذي يستهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصري ووسائل نقل الأفراد وتعميق صناعة السيارات والصناعات المغذية واستغلال البنية التحتية الحديثة والطرق الجديدة، بجانب خفض تكاليف دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى تشجيع استخدام الغاز الطبيعي، الذي يوفر حوالي 50% من تكلفة الوقود التقليدي «بنزين وغاز» وتوفير دخل أفضل لسائقي السيارات الأجرة والميكروباص، وتقديم مظهر حضاري للمرور، وتقليل معدل التلوث والحفاظ على البيئة، فضلا عن الاستفادة من الاكتشافات الحديثة من الغاز الطبيعي وخفض تكلفة استيراد السولار.

وقالت الوزيرة، إن محاور البرنامج تتضمن تنظيم المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وبرنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والمشاركة في برنامج إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي.

وأوضحت جامع، أن المعرض يتضمن مشاركة عدد من الشركات المتخصصة في خدمات تحويل السيارات لعرض خطوات التحويل وفوائدها على الزائرين، بجانب عرض نماذج سيارات محولة بالفعل لإتاحة الفرصة للزائرين للتعرف على المواصفات الفنية لها والإجابة على كافة الاستفسارات ذات الصلة بخدمات التحويل، بالإضافة إلى عرض نماذج سيارات جديدة عاملة بالطاقة النظيفة وعرض الخصائص الفنية لها من حيث معدلات الكفاءة والأمان، فضلاً عن عرض سيارات نقل ثقيل مجهزة للعمل بالغاز الطبيعي فقط.