ضبط 8 أطنان حشيش في ميناء بورسعيد

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والسلطات الجمركية، من ضبط حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء دولة عربية أخرى (عبر ميناء غرب بورسعيد بنظام الترانزيت) ومشمولها المستندي (بلاستيك) وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من المواد المخدرة ضمن مشمولها.

وتم تشكيل لجنة أمنية ضمت فى عضويتها الجهات المعنية لتفتيش الحاوية، أسفرت أعمالها عن ضبط ( 41,107 طربة لمخدر الحشيش وزنت (8,225,000 طن) ثمانية أطنان ومائتان وخمسة وعشرون كيلو جرام - وكذا ضبط 8076 كيس لعقار الكبتاجون المخدر بداخل كل كيس (1000 قرص) بإجمالي (8,076,000) ثمانية مليون وستة وسبعون ألف قرص.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 611,520,000. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.