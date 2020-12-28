ضبط 11 كيلو حشيش و33 استروكس خلال حملات أمنية بالقاهرة

واصلت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، حملاتها الأمنية لضبط تجار المخدرات والهاربين من الأحكام الجنائية لليوم الثاني على التوالي، لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا، والمحكوم عليهم الهاربين وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

وشنّت مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية، حملة أمنية شاركت فيها جميع الإدارات، وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي.

كمائن لضبط المتهمين

وبدأت قوات الأمن نشر الكمائن والمداهمات الأمنية، لضبط تجار المخدرات والسلاح، وأصحاب ورش تصنيعها، حيث استهدفت مناطق «مصر القديمة، البساتين، دار السلام، حلوان، التبين، 15 مايو، المعصرة، والمعادي».

أسلحة نارية

أسفرت الحملة عن ضبط 78 قطعة سلاح ناري، عبارة عن (8 بنادق آلية، 15 بندقية خرطوش، طبنجة، مسدس، 5 فرد محلي، 46 فرد خرطوش، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة)، والقبض على مسجل خطر لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، داخلها (6 فرد خرطوش، أجزاء بندقية خرطوش تحت التصنيع)، وأُلقي القبض على عاطلين أنشأوا ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء.

تجار مخدرات

ونجح ضباط المباحث في إدارة المخدرات، في ضبط 99 قضية مخدرات، والقبض على 211 متهما، وضبط مواد مخدرة: 11,170 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 9,195 كيلو جرام لمخدر الفودو، 33,125 كيلو جرام لمخدر الاستروكس، 4,147 كيلو جرام لمخدر الهيروين، 20 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، 250 جرام لمخدر الشابو، 1 كيلو جرام لمخدر الكيتامين، 675 جراما لمخدر الشادو، 460 جرام بودر مخدر، 40 جرام لمخدر الكوكايين، و1861 قرصا مخدرا.

هاربون من أحكام

وألقى رجال مباحث تنفيذ الأحكام، القبض على 9 مراقبين هاربين، وضبط 11 متهما هاربا مطلوب ضبطهما وإحضارهما في قضايا، وضبط 7 متهمين محكوم عليهم بأحكام مجمعة بلغت 113 حكما قضائيا، وتنفيذ 54 حكم جنائية، بينها 9 أحكام بالسجن المؤبد، وتنفيذ 162 حكم غرامة، وسحب 5 أسلحة نارية منتهية التراخيص، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات.