ضبط عاطل بمدينة أبورديس وبحوزته 20 فرش حشيش

ألقت مباحث مدينة أبورديس بجنوب سيناء، بالأمس، القبض على عاطل وبحوزته 20 فرش لمخدر الحشيش.

وردت معلومات إلى المقدم محمد يونس رئيس مباحث أبورديس، تفيد اعتزام أحد العاطلين بحي السلام بمدينة أبورديس، ويدعى «عتيق . م . ف»، 29 عامًا، أنه على موعد لتسليم كمية من الحشيش لاحد التجار بمنطقة حى السلام بالعرايشية.

وعلى الفور تم إخطار اللواء محمد كامل عنانى مدير المباحث الجنائية، بتلك المعلومات التي أمر بسرعة ضبط المتهم قبل ترويجه للمواد المخدرة.

وعلى الفور تم عمل كمين للمتهم وبتقنين الإجراءات القانونية تمكن المقدم محمد يونس من ضبط المتهم أثناء قيادته سيارة هيونداى النترا وبتفتيشه عثر بحوزته على 20 فرش حشيش و2 تليفون محمول ومبلغ 250 جنيها.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وأن المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء والسيارة لسرعة التنقل والهروب من رجال المباحث.

تم تحرير محضر بالواقعة وبعرض المتهم على نيابة رأس سدر أمر وكيل النائب العام بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد.