«التعليم»: الـ«أونلاين» أنقذ الدراسة من الإلغاء بسبب كورونا

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن التدريس أونلاين أحد الحلول والبدائل الممكنة، لتنفيذها حال ساءت الأوضاع بسبب تفشي فيروس كورونا لإنقاذ العام الدراسي الحالى 2020-2021، من فكرة الإلغاء والتي لم ولن تكون مطروحة على الإطلاق، مؤكداً أن الوزارة عازمة على استكمال العام الدراسي مهما بلغت التحديات والصعوبات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

وأضاف مجاهد، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا حال عودة الدراسة يوم 20 فبراير المقبل، من حيث تعقيم المدارس وتطهير الفصول الدراسية وتعقيم المقاعد الخشبية التي يجلس عليها الطلاب وتحقيق التباعد الجسدي والاجتماعي بين الطلاب داخل الفصول وأثناء طابور الصباح، وتطهير دورات المياه، للحد من انتشار كورونا.

وتابع أن الوزارة نجحت خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالى في العبور لبر الأمان رغم تفشي فيروس كورونا، مؤكداً أن الجميع داخل منظومة التعليم يعمل من أجل إنجاح العام الدراسي، ولن نلتفت إلى الأصوات التى تطالب بإلغاء الدراسة، لأنهم ليسوا مدركين تبعات الإلغاء على الوزارة والطلاب، لافتاً إلى أن هناك بدائل وحلول سيتم تنفيذها حال استمرار تزايد حالات إصابات ووفيات كورونا بشكل يومي.

ونوه بأن إلغاء امتحانات الدبلومات الفنيه العام الدراسي الحالى مستحيل، مشيراً إلى أن الامتحانات ستعقد في مواعيدها المحددة طبقا للخريطة الزمنية التي تم وضعها قبل بداية العام الدراسي، مؤكداً أنه لا يوجد أي أجزاء محذوفة في مناهج التعليم الفني.

وشدد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، على ضرورة التزام جموع الطلاب والمعلمين بتنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا، حال الاستقرار على عودة الدراسة يوم 20 فبراير المقبل، إضافة إلى الالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية داخل المدارس طوال اليوم الدراسي وعدم نزعها، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.