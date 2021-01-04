الصحة: مبخلناش بحاجة.. ومفيش دولة في العالم بتعالج مصابي كورونا مجانا

قال الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، إنّ الأطقم الطبية تؤدي واجبها، ولا أحد يستطيع التهرب من واجبه في بلد بعظمة وجمال مصر، كما أنّ القيادة السياسية لم تبخل بأي شيء، والجميع يعمل ويبذل قصارى جهده، لذلك وجب على جميع أفراد الأطقم الطبية أن يتفانوا في العمل، موضحا أنّنا لا نستطيع تحديد ما إذا كنّا في ذروة فيروس كورونا أم لا، فوفقا لعلم الوبائيات، يجب أن تظل المعدلات على وتيرة واحدة ومتقاربة للغاية، وبعد فترة نحدد ما إذا كانت الذروة أم لا.

أكثر من 360 مستشفى مفتوح أمام مصابي كورونا

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ الحالات وأعدادها هي الفيصل لتقييم الوضع الوبائي، مشددا على قدرة المنظومة الصحية على تقليل أعداد الإصابات في حالة واحدة فقط وهي التزام المواطنين، وهناك أكثر من 360 مستشفى مفتوح، و47 مستشفى حميات، و34 مستشفى صدر ومستشفيات للعزل المجهزة بأعلى الامكانيات، كما أنّ كل الأدوية الحديثة بالعالم يتم توفيرها لمرضى فيروس كورونا في مصر وبالمجان، بينما يتم توفيرها بآلاف الجنيهات في البلدان الأخرى.

لا يوجد بلد في العالم يعالج مرضى كورونا مجانا

وتابع رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، أنّ الأدوية التي يتم تقديمها للحالات المصابة بفيروس كورونا في القطاع الخاص تأتي من وزارة الصحة والسكان للمستشفى ولا يدفع المريض ثمنها، كما أنّه لا يوجد بلد في العالم يفعل ذلك، لكن ما تفعله مصر يدل على قيمة المواطنة وقيمة أن تكون مواطن مصري، ويظل العامل الأوحد والفيصل في خفض الأعداد المصابة بفيروس كورونا، عدم انتقال العدوى للآخرين وتقليل دائرة الانتشار المجتمعي بضوابط لا تكلف شيئا.