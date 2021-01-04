المترو: تقليل زمن التقاطر ومنافذ بيع متنقلة لمواجهة الزحام

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن الشركة تواصل تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، مشيرا إلى أن جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور ملتزمون تماما بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس، منوها إلى أن حملات ضبط المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات مستمرة.

وقال عبدالهادي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الشركة اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ومنها تقليل زمن التقاطر بين القطارات بمختلف المحطات بالخطوط الثلاثة للمترو، وزيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات لمنع زحام المواطنين، سواء على أرصفة المحطات وداخل عربات القطارات، أو داخل صالات المحطات، لحمايتهم من فيروس كورونا، لافتا إلى أن جميع المحطات يتم تطهيرها وتعقيمها كل ساعتين تقريبا.

وأضاف متحدث مترو الأنفاق، بأن حملات ضبط المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية للوقاية من تفشي فيروس كورونا مستمرة داخل جميع المحطات بالخطوط الثلاثة للمترو، مشيرا إلى أن نحو 95% من الركاب التزموا بارتداء الكمامات الطبية مع تطبيق الغرامات المالية الفورية وقدرها 50 جنيها، منوها إلى أن جميع الرحلات منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

وأشار عبد الهادي، إلى أن جميع محاضر المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية تتم عن طريق شرطة النقل والمواصلات بالمترو، مؤكدا أن الهدف من مثل تلك الحملات حماية الركاب من مخاطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، إضافة لمحاصرة فيروس كورونا وعدم انتشاره داخل محطات المترو بالخطوط الثلاثة.

ونوه متحدث مترو الأنفاق، إلى أن حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة منذ صباح اليوم، كما أن الشركة قامت بتوزيع فرق الصيانة والطوارئ على أرصفة المحطات لمواجهة أي أعطال مفاجئة، للعمل على إصلاحها فورا لعدم تأثر حركة مسير القطارات.