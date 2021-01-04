أستاذ طاقة يشيد بمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز: جيدة ومتميزة

أشاد الدكتور إبراهيم زهران، أستاذ الطاقة والبترول، بمبادرة الحكومة المصرية لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار والبنزين سواء كان للسيارات الخفيفة أو النقل والأتوبيسات، موضحًا أنها فكرة جيدة للغاية، وأن مردود هذا المشروع ليس فقط على البيئة في استخدام الطاقة النظيفة فقط.

زيادة محطات الغاز على الطرق

وأضاف «زهران»، خلال مداخلة هاتفية في نشرة الأخبار التي تعرض على شاشة «DMC»، أن هذا الأمر سيكون له مردود أيضًا في توفير السولار والبنزين الذي يتم استيراده من الخارج مما يساهم في توفير العملة الصعبة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن زيادة محطات الغاز على الطرق يساهم في تشجيع المواطنين على التحويل للغاز الطبيعي.

أسعار الغاز في المركبة أقل من البنزين

وأشار أستاذ الطاقة والبترول، إلى أن أسعار الغاز في المركبة أقل من البنزين، وجميع استهلاك السيارات والاستخدام المنزلي والتجاري المنزلي من الغاز الطبيعي لا يتعدى 2% من إنتاج الغاز في مصر، ونسعى للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي الموجود لدينا بوفرة لتوفير الوقود: «الفكرة مميزة ولها مميزات كثيرة في الحفاظ على البيئة وتخفيف استخدام البنزين الذي يأتي من الاستيراد من الخارج».

مجهود كبير

وأكد زهران، أن الدولة تقوم بمجهود كبير من أجل المواطنين، وتقوم بأشياء كثيرة لتشجيع التحويل من البنزين للغاز كونها مصادر نظيفة للطاقة، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع على خطط وبرامج الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، في إطار المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، خاصة برامج التمويل والتسهيلات المتعددة المتاحة للمواطنين، والتعريف بجوانب المبادرة وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية، وما نفذته الدولة من بنية أساسية متكاملة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز.