البترول تشجع على تحويل السيارت للغاز الطبيعي

قال المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن سعر لتر بنزين 80، وصل لـ 6.5 جنيه، أما سعر المتر المكعب الغاز الطبيعي المعادل لهذا اللتر بـ 3.5 جنيه فقط، وهو ما يوضح ضرورة أن يتجه أصحاب المركبات والسيارات المختلفة إلى مبادرة إحلال وتجديد السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بدلا من البرنزين، فضلا عن أن الغاز الطبيعي وقود أمن واقتصادي، وأن تلك المبادرة مشروع قومي ولهذا يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يريد أن يستفيد الشعب المصري من خيرات بلاده، من الغاز الطبيعي.

مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في 2018

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية مع حلقة اليوم الاثنين، من برنامج «صالة التحرير»، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على شاشة «صدى البلد»، أن مصر كان لديها مشكلة مع الغاز الطبيعي، وكنا نضطر إلى استيراده لتلبية احتياجات السوق المصري، ولكن في سبتمبر 2018، نجحنا في تحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي، والآن نقوم بتصدير الفائض منه، بعد أن نغطي كافة استهلاك القطاعات الاقتصادية للمواطن.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، أن الرئيسي السيسي، كان قد طرح مشروعين قوميين، الأول يختص بالتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حتى يتم تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، أما المشروع القومي الثاني، كان المبادرة الرئيسية بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات: «هذا المشروع بقاله فترة طويلة أكثر من 20 سنة شغال، لكن لم يحدث طفرات في تحويل الناس لمركباتهم، إلا بعد تصحيح هيكل التسعير في سعر الوقود».

وأشار إلى أن قديما كان الفرق بسيط بين سعر البنزين وسعر الغاز، لا يشجع الناس على تحويل سياراتها إلى الغاز، ولكن بعد تصحيح هيكل التسعير، هذا ما سيشجع المواطنين والجمهور على تحويل سياراتهم.