«الغرف التجارية»: 11 ألف مصنع «بير سلم» للمستلزمات الطبية في مصر

كشفت شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة برئاسة محمد إسماعيل عبده، وجود أكثر من 11 ألف مصنع، «بير سلم» ينتجون المستلزمات الطبية في مصر دون رقيب ما يهدد حياة المواطنون بالخطر ويعمل بها نصف مليون عامل وفني، خاصة أن هذا القطاع من القطاعات التي لا غنى عنها للمريض والمستشفيات. وفقا لمستندات حصلت عليها «الوطن».

وأشار إلى أن هذا القطاع يعمل بدون مواصفات للمحال التجارية والأشخاص الذين يديرون هذا العمل يجهلون القراءة والكتابة.

وأرجعت الشعبة تنامي العشوائية في هذا القطاع إلى فوضى 2011 ودخول آلاف للعمل في قطاع المستلزمات الطبية.

ورصدت الشعبة من خلال المستندات وجود 320 مصنعا 90% منها حاصلة على شهادة الجودة الأوروبية والأمريكية وتقوم بالتصدير لـ65 دولة من الدول العالمية منها أمريكا واليابان.

وطالبت الشعبة بتوطين صناعة المستلزمات الطبية في مصر وعمل أسواق نموذجية يتم نقل المهنة فيها والتأكد من أن جميع المحلات مطابقة للمواصفات القياسية الموضوعة من قبل هيئة الدواء، وسهولة الإشراف على تلك الأسواق ونشر هذه الأسواق في الأماكن القريبة من المستشفيات ويشترط الدخول لها بالسيارة الكهربائية فقط للحافظ على البيئة باعتبار تلك الأسواق طبية والمنتجات المعروضة منتجات طبية.