رئيس شعبة المستلزمات الطبية: معندناش أزمة أكسجين في المستشفيات

أكد محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بـ الغرفة التجارية، أن القطاع الصحي لا يعاني من نقص بأي من المستلزمات الطبية التي يحتاجها المرضى، ولاتوجد أزمة نقص أكسجين بالمستتشفيات نهائيا، قائلا «النقص الموجود عندنا، هو أننا مش عارفين بالظبط نستخدم أيه أمتى وفين وأزاي».

وأوضح أنه لو تحدثنا بالأخص عن أسطونات الأكسجين التي يشعر البعض بأن هناك أزمة في توفيرها، فكل المستشفيات لا يمكن أن تحصل على ترخيص مستشفى، إلا لو كان بها شبكة غازات ومن بينها الأكسجين، ولهذا فليس من المنطقي أن يقول أحدهم إن المستشفى المعينة ليس به أكسجين، فكيف ذلك والشبكة موجودة، نافيا أن يكون هناك أي مستشفى يعمل أو حصل على ترخيص عمل دون أن يكون به مواسير للأكسجين، مشددا أن المستشفيات «بيجي عليها تفتيش بشكل مستمر.

محمد إسماعيل: لا يجب استخدام أنابيب الأكسجين بدون إشراف طبي

وعن قيام بعض المواطنين بشراء أنبوبة أكسجين احتياطيا، وتوفيرها لاستخدامها وفقا لأي ظروف قد تحدث، أوضح «إسماعيل»، خلال مداخلة هاتفية مع حلقة اليوم الأحد، من برنامج «صالة التحرير»، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على شاشة «صدى البلد»، إن هذا تصرفا خاطئا، ويجب أن يتم من خلال إشراف طبي، لأنه سيكون المسؤول عن ضبط الكمية التي يحتاجها المريض من الأكسجين، حتى تستطيع الرئة أن تتحمل ذلك.

وكان قد تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات خلال الساعات الأخيرة، يؤكدون فيها نقص الأكسجين بعدد من المستشفيات، بالأخص بمحافظتي الشرقية والغربية، وهو ما تسبب في وفاة عدد من مصابي كورونا بتلك المستشفيات.

رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية يشيد بهيئة الشراء المصرية

وأشاد رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية، بهيئة الشراء المصرية، لأنها قامت بشراء كل المنتجات الطبية التي تحتاجها الدولة في مواجهة وباء كورونا، قبل أن يصل هذا الفيروس إلى مصر، وبالتالي لم نشعر بأي أزمة على مستوى المستشفيات.