«المركزي» يمول مبادرة إحلال السيارات القديمة بـ60 مليارا: بفائدة 3%

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إنه كمشاركة من البنك المركزي في مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج، سيتم إتاحة تمويل 15 مليار جنيه للمرحلة الأولى، لـ80 ألف سيارة، على أن يكون إجمالي المراحل الثلاث 60 مليار جنيه، موضحًا أنه سيتم تخفيض سعر الفائدة على المواطنين خاصة للنقل التجاري والتاكسي وستكون بسيطة.

محافظ البنك المركزي: سعر الفائدة سيكون 3% مقطوعة

وأضاف «عامر»، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي معرض تكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، أن سعر الفائدة ستكون 3% مقطوعة، وسيستفيد منها أيضًا من يحول سيارته سواء ملاكي أو أجرة أو ميكروباص للعمل بالوقود المزدوج، وتصل مدة التقسيط لـ10 سنوات على حسب العميل.

فرق سعر العائد الذي تتكلفه البنوك 794 مليون جنيه في السنة لتخفيف الأعباء

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن مقابل التخريد سيعتبر جزءا من المقدم وسيتم إعفاء الأفراد من نسبة القروض، «اللي هي الحد الأقصى للشخص الواحد بالنسبة لدخله.. إحنا أعفناهم إن القرض ده يبقى داخل في هذه النسبة، وكل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري ده داخلة مشتركة في المبادرة، فرق سعر العائد اللي بتتكلفه البنوك 794 مليون جنيه في السنة عشان نخفف الأعباء على المشترين».

وتابع: «حسبنا القسط الشهري على العربيات المختلفة، فوجدنا العربية اللي بـ150 ألف جنيه هيبقى قسطها الشهري بالفائدة بكله 1600 جنيه، والعربية اللي سعرها 200 الف جنيه هيبقى قسطها الشهري 2167 جنيه، وعاملين قرض بمبلغ 200 ألف جنيه مصري لمدة 10 سنوات، وعاملين مقارنة لو أخذ القرض بالشروط الحالية ولو أخذ القرض بشروط المبادرة ففيه فرق توفير تقريبًا 30% من التكلفة الشهرية على المواطن».