«زايد» عن مبادرة «العزل المنزلي»: هنلف على كل مصاب بكورونا في بيته

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه من المعروف للجميع بأن هناك حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» في العزل المنزلي، وتكون حالات بسيطة، ولا تأتي لوزارة الصحة، بل يفضلوا الذهاب إلى الأطباء في عيادتهم أو يلتزموا في منازلهم، «اشتباه كورونا عزل منزلي مش بنسجله عندنا وده مش في مصر فقط ده في العالم كله لأنه مجاش».

وأضافت «زايد»، خلال مؤتمر صحفي، أنه ضمن مبادرة «100 مليون صحة» ستقوم الوزارة بدءًا من يوم الأربعاء المقبل بمتابعة حالات العزل المنزلي، من خلال الوحدات الصحية في الأحياء والقرى والنجوع، فهناك 5400 وحدة صحية يعملون ضمن مبادرة 100 مليون صحة وكذلك مبادرات الرئيس.

وتابعت، «الناس هتنزل تقيس نسبة تشبع الأكسجين لدى الحالات المصابة بالفيروس أو المشبته بإصابتهم، هيعدوا في الحي على كل البيوت اللي فيها مواطن عنده كورونا، إحنا قبل كده كنا بنتابع حالات العزل المنزلي تليفونيا، ولو فيه حالة تحتاج أي تدخل بناخدها ونوديها المستشفى، إحنا قررنا ننزلهم بنفسنا، الشباب هيبقوا لبسين فيزات 100 مليون صحة ومعاهم كل المطهرات وكل الوقاية وترمومتر ويتابعوا الحالات البسيطة».