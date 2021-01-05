المحامين تعقد أولى جلسات حلف اليمين في 2021 يوم 10 يناير.. اعرف الشروط

أعلنت نقابة المحامين، عن عقد أولى جلسات حلف اليمين القانونية لخريجي كليات الحقوق بالجامعات المصرية المقررة هذا الشهر، الأحد المقبل الموافق 10 يناير لنقابات: «القاهرة الجديدة ـ شبرا الخيمة ـ بنها ـ شمال الجيزة ـ جنوب الجيزة ـ شرق الإسكندرية ـ غرب الإسكندريةـ شمال البحيرة ـ جنوب البحيرة»، ومن المقرر عقد الجلسة برئاسة نقيب المحامين، رجائي عطية، وبإشراف الأمين العام حسين الجمال، وحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة، في نادي نقابة المحامين بـ 6 أكتوبر، على أن يكون الحضور من الساعة التاسعة صباحا.

وأعلنت النقابة أنه يتاح الحضور لمن لم يحضر الجلسة السابقة، مع ضرورة الالتزام بالبدلة الكاملة، والكرافتة، وروب المحاماة، كما نبهت إدارة السجلات بالنقابة على الخريجين القادمين لأداء حلف اليمين عدم الحضور مع ذويهم، وذلك لعدم الازدحام داخل وأمام أبواب القاعة.

تنبيهات حضور جلسات حلف يمين نقابة المحامين

وأكدت إدارة السجلات بالنقابة العامة للمحامين، بضرورة الالتزام بمجموعة من التنبيهات للمحامين الجدد بشأن الجلسة، منها إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لسرعة تسليم الكارنيهات إلى المحامين الجدد في نفس الوقت داخل قاعة الحلف، بالإضافة إلى إحضار رقم القيد الخاص بالمحامي أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على المحامين بقاعة حلف اليمين.

وأوضحت أنه لمن لم يحصل على رقم القيد، عليه التوجه إلى إدارة السجلات بمقر النادي النهري للمحامين في المعادي في موعد سابق ليوم الحلف، للحصول عليه وإحضاره خلال جلسة حلف اليمين، مشيرة إلى أنه لمن لم يتمكن من استلام كارنيه المحاماة عقب جلسة حلف اليمن، داخل القاعة، لأي سبب من الأسباب، التوجه في أي وقت إلى إدارة الكارنيهات بالنادي النهري للمحامين في المعادي، واستلام الكارنيه في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس.