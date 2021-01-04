وزيرة الصحة: نتطلع لأن تصبح مصر قائدة للعالم أجمع في التصدي لكورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها تتطلع لأن تصبح مصر قائدة للعالم أجمع في التصدي لوباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وأنها تتواصل بشكل يومي مع المواطنين، من خلال مؤتمر صحفي، سواء من غرفة عمليات الوزارة، أو من غرف عمليات الأكسجين أو من داخل المستشفيات، بحيث يكون هناك تشاركا في الرؤى، «عاوزين نقفل على الناس اللي بتتكلم بشكل سلبي دون استبيان للحقائق، لما نكون مع بعض على الأرض أحسن».

وأضافت «زايد»، خلال المؤتمر الصحفي، أنه بالنسبة لمنظومة الميكنة للمستشفيات، التي تستعرض عدد المرضى بها ونسبة الأكسجين المتوفر لديها وعدد الحالات في القسم الداخلي وفي العناية المركزة وعلى أجهزة التنفس الصناعي، إذا لم يتم تحديث ذلك كل 6 ساعات من جانب المستشفى، نقوم بالاتصال بمدير المستشفى حيث يظهر على السيستم اسمه ورقم هاتفه.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن هذا النظام يضمن معرفة الأماكن المتوفرة داخل المستشفيات ومدى استيعابها، «لو جينا بصينا على السيستم حاليا هنلاقي في مستشفى الهلال التأمين الصحي في دمياط بها جهازان تنفس صناعي وعليهما حالتان، لما ييجي فيه شخص محتاج تنفس صناعي محولهوش عليها لأنها مشغولة بنسبة 100%، بس هنلاقي مستشفى حميات دمياط فيها 6 أسرة رعاية مركزة وجهازين تنفس صناعي فاضيين، فلو فيه حالات تحتاج لعناية مركزة أو تنفس صناعي في دمياط نحولهم لمستشفى الحميات وليس لمستشفى الهلال».

وتابعت، «السيستم المميكن ده مش حديث، ده شغالين بيه بقالنا مدة واستعملناه في الموجة الأولى كمان من فيروس كورونا».