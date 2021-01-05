حملة على المحال والورش والمطاعم وغلق 4 مقاهي بدمياط

تفقدت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور، المحال والورش والكافيهات والمطاعم والكافتريات وذلك للتأكد من الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة ضد المخالفين وذلك في إطار القانون.

وقامت الوحدة بعمل سرادق أمام مكتب البريد منعا لتزاحم المواطنين وحفاظا على التباعد الاجتماعي وعلى صحة وسلامة المواطنين، وفى سياق متصل أغلقت الوحدة المحلية بأولاد خلف، بالأمس، 4 مقاهي لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

كما قامت الوحدة المحلية بالغوابين بالمرور والمتابعة للتأكد من الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك فى أرجاء القرية بهدف الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمرور والمتابعة للتأكد من الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.