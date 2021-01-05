وزيرة البيئة: تحويل ألف ميكروباص إلى الغاز سيوفر 3 ملايين دولار سنويا

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه يجب متابعة البرامج التي تقوم بها في ظل جائحة كورونا من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة بشكل عام، لافتةً إلى أن البرنامج القومي الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي مهم بسبب أهمية النقل كقطاع تنموي يقدم خدمة للمواطن سواء الطرق، الكباري، وأي وسيلة أخرى، لافتًا إلى أنه ثاني أكبر قطاع ملوث للبيئة بعد قطاع الطاقة.

وأضافت «فؤاد» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المواجهة» الذي يعرض عبر شاشة «اكسترا نيوز»، أن قطاع النقل يسبب 23% من الملوثات التي تسبب تلوث الهواء، ونفس النسبة تكون حاضرة في تغير المناخ أو الاحتباس الحراري وزيادة درجة حرارة الأرض، فوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بوجود أدوار متكاملة لكيفية القضاء على عوادم السيارات.

وتابعت، أنه يمكن القضاء على عوادم السيارات بأكثر من طريقة، أهمها تحويل وسيلة النقل سواء أكانت سيارة، ميكروباص، أتوبيس عام إلى الغاز الطبيعي، وكذلك التحول إلى الكهرباء، مشيرة إلى أن تلوث الهواء يكلف 47 مليار جنيه.

وأردفت: «لو حولنا السيارات المتهالكة إلى الغاز الطبيعي فإنه سيجرى تقليل نسبة الانبعاثات بـ99%، أي أن كل 1000 سيارة متهالكة ستتحول إلى الغاز الطبيعي هيبقى قصادها مليون دولار وكل 1000 ميكروباص سنحولهم إلى غاز هيبقى 3 ملايين دولار وكل أتوبيس هنحوله لكهرباء هيبقى 44 مليون دولار».

وواصلت: «نقدم من خلال وزارتي التجارة والصناعة والمالية والبنك المركزي والبنوك المشاركة دعما للمواطن لكي نشجعه ونحفزه على أنه ينفذ عملية الاحلال للسيارة المتهالكة التي يملكها إلى الغاز الطبيعي، ووزارة البترول ستوفر محطات الغاز لتسهيل عملية شراء سيارات الغاز».