«غاز تك»: إحلال السيارات القديمة يوفر 600 جنيه شهريا للسائقين

قال المهندس أحمد أبوالعز، مدير إدارة التسويق بشركة «غاز تك» التابعة لوزارة البترول، إن الشركة تشارك في معرض تكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة لتوعية المواطنين بمزايا الغاز الطبيعي، الذي يوفر في الاستخدام، حيث يستهلك المواطن يوميا 5 لتر بنزين ويوفر استهلاك الغاز نحو 600 جنيه، بخلاف أن الغاز الطبيعي صديق للبيئة.

وأشار إلى أن الوقود التقليدي، يمكن استبداله بالغاز، خاصة مع وجود محطات خاصة بالغاز الطبيعي المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، التي وصل عددها حتى الآن 240 محطة في كل المحافظات، من الإسكندرية في أقصى الشمال إلى أسوان في أقصى الجنوب.

وأضاف أبو العز، خلال استضافته في برنامج غرفة الأخبار المذاع على فضائية extra news، أن وزراة البترول لديها خطة ستعمل على تنفيذها العام الحالي 2021 لافتتاح 325 محطة، بإجمالي أكثر من 550 محطة غاز في المحافظات والمجتمعات العمرانية الحديثة والطرق السريعة.

وأشار إلى أن أسطوانة الغاز يختلف حجمها من مكان إلى آخر، كما أن هناك سؤالا حول تأثير الغاز على السيارة، ونؤكد أنه يجب تسخين السيارة من خلال نظام البنزين، ثم تحويلها للعمل بالغاز، هذا في ما يخص السيارات القديمة، أما السيارات التي تعمل بنظام الحقن الحديث السيارة، فلديها نظم تشغيل محدد يعمل بالبنزين تلقائيا، ثم يتحول إلى الغاز الطبيعي دون تدخل بشري، وعند إطفاء السيارة وإعادة تشغليها تتم هذه العملية تلقائيا، كما أن هناك مجموعة نصائح موجهة إلى قائد المركبة يجب اتباعها للحفاظ على موتور السيارة الخاصة به.

وتعمل الحكومة على نشر استخدام الغاز الطبيعي في السيارات وتحويل السيارات القديمة التي تعمل بالبنزين إلى سيارة تعمل بالغاز، للتوفير والحفاظ على البيئة واستغلال وجود اكتفاء ذاتي مصري من الغاز الطبيعي.