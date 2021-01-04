التنمية المحلية: 154 موقعا على مستوى الجمهورية لتخريد السيارات القديمة

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه في إطار سعي الدولة الدائم للحفاظ على البيئة ومنع تلوث الهواء، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحويل المركبات إلى العمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار والبنزين، انطلق البرنامج القومي لتحويل السيارات والمركبات للعمل بالغاز الطبيعي وبُدءَ تطبيقه على اتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة.

وأضاف شعراوي، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، معرض تكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، أن الوزارة، بالتنسيق مع 27 محافظة، وفرت أماكن لتخريد السيارات والمركبات التي مر عليها أكثر من 20 عاما، وجرى توفير مساحة تزيد عن 1.8 مليون متر مربع في 154 موقع على مستوى الجمهورية.

تعاقدنا على 150 أتوبيس جديدا يعمل بالغاز

وتابع وزير التنمية المحلية، «تعاقدنا على 150 أتوبيس جديد للعمل بالغاز الطبيعي وبلغت نسبة التصنيع المحلي فيها إلى 60% وتم توريد 120 أتوبيس ومنها أتوبيسات دخلت الخدمة بالفعل وهناك 30 أتوبيس أخرى ستتعاقد عليها الدولة، إذ ستتحمل الخدمة الشاقة وهي أتوبيسات مكيفة وسهلة الاستخدام لذوي الهمم ويوفر الاستهلاك ويستوعب 36 مقعدًا».

وأردف، أن هذه الأتوبيسات تقطع مسافة قدرها 400 كم في الشحنة الواحدة ومدة الضمان تبلغ 5 سنوات، لافتا إلى أن الوزارة نسقت مع هيئة النقل بالقاهرة ووزارة الإنتاج الحربي وشركة «جيوشي» للصناعات ووسائل النقل وإحدى الشركات الصينية المتخصصة بتحويل أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار، وتمت التجربة لمدة 3 أشهر من خلال خدمة شاقة قطع خلالها مسافة 30 ألف كم وجاري التنسيق حاليًا لتحويل 2300 أتوبيس يتبع هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية بتكلفة قدرها 1.219 مليار جنيه لكي يعمل بالغاز الطبيعي».