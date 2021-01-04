عمرو أديب: مؤشرات تقول إن ملك البحرين لن يحضر قمة العلا غدا

قال الإعلامي عمرو أديب، إن أمير قطر تميم بن حمد سيحضر غدًا القمة الخليجية التي ستقام في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، وهذا ما أعلنه ديوان الأمير القطري، موضحًا أن هذا الحضور سيكون له دلالة وهو أن تميم جاء من أجل توقيع الاتفاق الأول مع دول المقاطعة له، أي بداية الاتفاق للمصالحة، «إحنا مش عندنا معلومات تانية عن أشياء أخرى ممكن تحدث».

هناك مؤشرات تقول إن ملك البحرين لن يحضر قمة العلا غدا

وأضاف «أديب»، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، الذي يُعرض على شاشة «mbc مصر»، أن هناك مؤشرات وليست معلومات بأن ملك البحرين لن يحضر القمة، كما أنه ليس واضحًا مستوى التمثيل الإماراتي في القمة، «مش عارفين مستوى التمثيل الإمارتي في القمة هيبقى عامل إزاي، لو فتحتوا سكاي نيوز التي تعبر عن وجهه نظر الإمارات سنجد أنها لا تعطي اهتمامًا بالقمة وواخد حيز صغير من نشراتها».

وأشار إلى أن الجميع يرى الحيز الصغير من المتابعة الإماراتية لهذه القمة، فلا توجد تحليلات على قنواتها ولا يوجد اهتمام كبير، لكن الواقع يقول إن الإمارات ومصر والبحرين قد وضعوا الثقة في المملكة العربية السعودية، بأن السعودية تقوم بالتصالح، وباقي الدول تضع الثقة في السعودية وليست قطر.

أنور قرقاش عن قمة العلا: قمة تاريخية بامتياز وستعيد اللحمة الخليجية

وأوضح أن هناك تغريدة للدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، قال فيها «نحن أمام قمة تاريخية بامتياز في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية ونحرص عبرها أن يكون أمن وأستقرار وازدهار دولنا وشعوبنا الأولولية الأولى أمامنا المزيد من العمل ونحن في الاتجاه الصحيح»، وهذا يعني أن الإمارات تقول إنها مع التعاون وأن تكون الأمور أفضل.

وأشار إلى أنه كان هناك أخبار في الأيام السابقة عن تمثيل مصري غدًا في القمة الخليجية، فالوكالات الأجنبية والمصادر الأمريكية تقول إنه سيكون هناك تمثيلًا مصريًا غدًا في القمة الخليجية، «مستواه إيه لا أعرف، حتى الآن ليس عندي أي تأكيد للحضور أصلًا أو مستوى الحضور، بس بقولكم الأخبار الأجنبية تقول هذا».