تخصيص «المنصورة الدولي» لتقديم لقاح كورونا في الدقهلية

خصصت وزارة الصحة مستشفى المنصورة الدولي لتوزيع لقاح فيروس كورونا المستجد في محافظة الدقهلية، ويضم مركز اللقاح أطباء متخصصين لشرح اللقاح وأهميته، ويتولى متابعة الحالة الصحية للمواطن بعد التطعيم.

وكانت محافظة الدقهلية قد تفقدت العديد من الأماكن خلال الفترة الماضية لتخصصيها كمكان لإعطاء اللقاج بها بعد توفير المواصفات الفنية الخاصة كمركز، إلا أن وزارة الصحة أعلنت مكانا واحدا فقط الليلة ليكون أول مركز لإعطاء اللقاح في الدقهلية.

ومن جهة أخرى عقد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم اجتماعا بمديري المستشفيات ومديري العزل والعناية بحضور المشرف العلمي بالوزارة لإقليم الدلتا للتدريب على بروتوكول العلاج المحدث ومناقشة مستجدات الوضع الحالي لفيروس كورونا المستجد.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد شوقي المشرف العلمي بالوزارة لإقليم الدلتا والدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية وحضور مديري المستشفيات ومديري العزل والعناية ومديري الإدارات الفنية بالمديرية للتدريب على بروتوكول العلاج المحدث والجديد في علاج ومتابعة حالات العزل المنزلي.

وناقش مكي مستجدات الوضع الحالي لمستشفيات العزل واستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى التشخيص والفرز بكل مستشفيات محافظة الدقهلية والحرص على متابعة سير العمل.

وشدد مكي على مديري المستشفيات للمتابعة اليومية والمستمرة لشبكات الأكسجين للوقوف على مدى توافر مخزون الأكسجين وذلك كل ست ساعات يوميا والتأكد من سلامة المخارج والصيانة الدورية لها، مؤكدا ضرورة توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وجاهزية الرعايات المركزة.

وتحدث الدكتور أحمد شوقي المشرف العلمي بالوزارة لإقليم الدلتا عن بروتوكول العلاج الجديد وكيفية تطبيقه وتفعيله.

وتحدثت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية، عن أهمية مضادات الفيروسات والتجلط في علاج فيروس كورونا، والعناية الجديدة المنشأة حديثا بالمستشفى الدولي والتي تحوي 20 سرير مجهز وكذا أقسام العناية العامة والتي تحتوى على 16 سرير وعناية القلب 7 أسرَّة والحضانات 24 حضانة، كما تم المرور على معمل PCR والعيادات الخارجية وتفقد وحدتي الفيروسات الكبدية ووحدة الباطنة والجاري تجهيزها لتلقي لقاح فيروس كورونا.