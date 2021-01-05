«البترول»: عوامل الأمان في تحويل السيارات للغاز 100%.. مفيش قلق للماتور

قال المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروات المعدنية، إن مراكز تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي منتشرة فى جميع المحافظات، فالتحويل يتم من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي وإيصال مياه أو كهرباء، ثم يتم الكشف على السيارة وحال وصول كفاءة الموتور لـ70% سيتم التحويل، فقيمة التحويل تدفع كاش أو بالتقسيط وحال الرغبة فى التقسيط للأكثر من عام ستكون بفوائد.

عوامل الأمان فى تحويل السيارات 100%

وأضاف «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، على شاشة «القاهرة والناس»، أن عوامل الأمان فى تحويل السيارات 100% ولا يُسبب أي مشكلات في الماتور، « أي كلام غير كده عن تضرر الموتور يبقى شائعات، مشروع تحويل السيارات لغاز طبيعي موجودة منذ اكتر من 25 سنة».

غرفة الصناعات: تحويل السيارات للغاز سيُخفض قيمة استهلاك الوقود 50%

من ناحية أخرى، أكد المهندس عبد المنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن القيادة السياسية مهتمة بتحويل السيارات من بنزين إلى غاز طبيعي، ولكن حتى الآن لم تنتج أي سيارة تعمل بالغاز مباشرة، فجميع السيارات تعمل بالبنزين ثم تحول إلى الغاز، موضحًا أن فوائد تحويل السيارات من بنزين إلى غاز طبيعي متعددة وأهمها أن قيمة استهلاك الوقود ستنخفض 50% والراكب سيستفيد والبيئة ستصبح نظيفة.

تحويل السيارات إلى الغاز سيجنب الدولة استيراد البنزين

وأوضح القاضي، خلال مداخلة في نفس البرنامج، أن الدولة ستستفيد من تحويل السيارات لأن الغاز موجود بكثرة فى مصر ولن تكون هناك أحمال على ميزانية الدولة من خلال اللجوء إلى استيراد كميات كبيرة من البترول وسيؤدي تحويل السيارات للغاز إلى بداية التصنيع محليا، مفيدا بأن إحدى الشركات المصرية تتواصل مع شركات عالمية للتحويل.