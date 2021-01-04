البترول: نستهدف إنشاء 325 محطة تموين سيارات بالغاز طبيعي خلال 2021

قال المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن هناك تكاتف كبير من قبل جميع الوزرات والمؤسسات المصرية، لإنجاح مشروع مبادرة إحلال وتجديد السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ولهذا تعمل الدولة الآن على توفير البنية الأساسية اللازمة لهذه المبادرة، فيجب أن يكون هناك توسع وانتشار محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن مصر بها الآن 225 محطة تموين، منتشرة بين جميع أنحاء الجمهورية، وتستهدف وزارة البترول، أن يتم إنشاء 325 محطة أخرى خلال عام 2021، حتى يصبح لدينا 550 محطة تموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعي.

المبادرة الرئاسية تستهدف إحلال وتجديد السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية اليوم مع برنامج «صالة التحرير»، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على شاشة «صدى البلد»، أن المبادرة الرئاسية وخطة وزارة الصناعة والتجارة، تستهدف أن يتم إحلال وتجديد السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، «بمعنى أن السيارات القديمة اللي عدى عليها 20 سنة، هيتم إحلالها لمن يرغب، وزراة الصناعة هتخدها وتدخل عليها التعديلات اللازمة».

نستهدف تجديد وإحلال 400 ألف سيارة خلال 3 سنوات

وتابع المتحدث باسم وزارة البترول، المبادرة تستهدف أن تقوم باحلال وتجديد 400 ألف سيارة وتجهيزيها للعمل بالغاز الطبيعي، خلال الـ 3 سنوات القادمة، موضحًا أنه سيكون هناك تيسير وتسهيل كبير للمواطنين لتشجيعهم على تحويل سيارتهم.

وضعنا استراتيجية لتنفيذ توجيهات الرئيس بهذا المشروع

وأشار، إلى أن هناك استراتيجية موضوعة حتى نستطيع تنفيذ توجيهات الرئيس بهذا المشروع، ونستطيع أن ننجح فيها، كما نجحنا في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، مشددًا على أن مؤسسات الدولة تتكاتف لإنجاح هذا المشروع.

وأردف أن الوزارة ستقوم بإنشاء محطات تموين غاز طبيعي مستقلة، كما ستحاول أن تضم هذه الخدمة لبعض محطات الوقود المتواجدة بالفعل، بمعنى أن محطة البنزين المعتادة سيكون بها خزانات «وتناكات» غاز طبيعي، للاستخدام في تموين السيارات بعد إحلالها.