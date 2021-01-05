هل لقاح كورونا مناسب لمرضى الكلى؟.. أستاذ فيروسات يجيب

إجراءات مواجهة فيروس كورونا وصلت مرحلتها الأخيرة، فعقب الإجراءات المشددة وارتداء الكمامات والبعد عن التجمعات، بدأت مرحلة اللقاح التي انتظرها الملايين، وبدأت بريطانيا أمس، تلقيح مواطنيها بلقاح أكسفورد-أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19، منذ اعتماده للاستخدام في المملكة المتحدة.

أول شخص في العالم يحصل على اللقاح الذي ابتكرته جامعة أكسفورد وعملاق الأدوية "أسترازينيكا"، هو رجل مريض بالكلى، يخضع لعمليات غسيل كلى في مستشفى تشرشل، يدعى بريان بينكر، وعمره 82 عاما، ما طرح تساؤلا عن تأثير تلقي لقاح كورونا على مرضى الكلى.

طبيب: البعض يعتقد أنّ اللقاح سيؤثر سلبا على المريض وهو أساس الحل

وللإجابة عن هذا التساؤول، قال الدكتور حسني سلامة، أستاذ الكبد والأمراض المعدية بكلية طب قصر العيني، إنّ هناك قلة حول العالم شعروا بإصابة الكليتين بعدما طالتهم يد فيروس كورونا، وذلك يكون عادة بمساعدة أمراض أخرى مثل الضغط والسكري.

وأضاف سلامة، لـ«الوطن»، أنّ لقاحات كورونا لم تظهر عليها حتى الآن آثار سلبية على مرضى الكلى، بل بالعكس، فمن ضمن الآثار الجانبية لكورونا هو الإخلال بوظائف الكلى، ووجود لقاح يقي من كورونا سيقلل نسب الإصابة بأرماض الكلى بشكل عام.

وأشار أستاذ الفيروسات، إلى أنّ الفئات المستثناة من تناول لقاحات كورونا لا تتضمن مصابي الكلى، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة، والتي اقتصرت على أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل ومن هم دون الـ16 عاما.

وأوضح أنّ هناك دراسة عكفت على تحليل بيانات السجلات الصحية الإلكترونية، وحصلت على نتيجة بأنّ مرض الكلى المزمن هو عامل الخطر الرئيسي لدخول المستشفى من بين مرضى فيروس كورونا المستجد، ما يعني أنّ اللقاح ستكون آثاره إيجابية على مرضى الكلى لحمايتهم من كورونا وليس العكس.

أستاذ تخدير في بريطانيا: كورونا بيبهدل الكلى

ومن جانبه، قال الدكتور عصام عبدالصمد، رئيس اتحاد المصريين في أوروبا، وأستاذ التخدير والحالات الحرجة في لندن، إنّ الفترة الماضية شهدت ظهور العديد من المعلومات الجديدة عن فيروس كورونا المستجد.

وأضاف عبدالصمد، في مداخلة عبر تطبيق «سكايب»، مع برنامج «آخر الأسبوع»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنّ من بين المعلومات أنّ الفيروس لا يدمر فقط الجهاز التنفسي والرئتين، لكن أيضا «بيبهدل الكلى ويعمل جلطات في كل مكان، والتهابات فظيعة، لأن جهاز المناعة بيشتغل لفترة طويلة فبيحرق نفسه».