العثور على جثة رضيع وسط مقابر «صدفا» بأسيوط

عثر الأهالى على جثة طفل رضيع حديث الولادة، اليوم، وسط المقابر بصدفا التابعة لمحافظة أسيوط، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى صدفا المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة صدفا بورود بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة رضيع حديث الولادة وسط المقابر، دائرة المركز.

وعلى الفور إنتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثه طفل عمره يوم وسط المقابر.

جرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابه وجارى تحرير المحضر اللازم وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

يشار إلى أن أهالي شارع "الجلاء"، بمدينة القوصية سبق وأن عثروا على طفل حديث الولادة، الشهر الماضي، أمام مقر جمعية تنمية المجتمع، وتم تسليمه إلى الشرطة.