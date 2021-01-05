بينها "جونه التراكي".. مشروعات تنموية بـ 55 مليار جنيه في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير فى كافة القطاعات التى تهم المواطن، وخلال العامين الماضيين جرى تنفيذ 3000 مشروع على أرض المحافظة، منها ما تم الانتهاء منه والجاري تنفيذه في جميع المجالات والقطاعات بإجمالى تكلفة استثمارية 55.5 مليار جنيه.

وأضاف أن ما شهدته مصر خلال السنوات الست الماضية تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد التنمية ومسيرة الإنجازات، يؤكد جهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، عبر تنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية، ليكون عبورًا جديدًا نحو آفاق المستقبل الواعد والبناء والتنمية المستمرة في إعجاز حقيقي وتحدي غير مسبوق.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ البحيرة لمرسى الصيادين بادكو (جونة التراكى) في ختام زيارته مساء أمس لمركز ومدينة إدكو.

ويضم المرسى رصيف لمراكب الصيد الصغيرة غير الشراعية على مساحة 80 ألف متر مربع، وبسعة حوالى 400 مركب، ويبلغ طول الرصيف 390 متر طولى صيد بتكلفة تقدر بـ 34 مليون جنيه، حيث جارى العمل بالرصيف وتجهيزه للافتتاح ودخول الميناء الخدمة بنسبة تنفيذ 80%.

يذكر أن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تفقد العديد من المشروعات التنموية التي تساهم في تحسين البنية الأساسية لمحافظة البحيرة، من بينها افتتاح كباري تربط بين ضفتي قنال المحمودية بمدينة أبو حمص، وافتتاح مستشفى أطفال تخدم قطاع كبير من المحافظة، بالإضافة إلى محطات رفع خاصة بالري والعديد من المشروعات التنموية.

رافق محافظ البحيرة خلال الجولة المهندس حازم الأشموني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد الدكروري رئيس مركز ومدينة إدكو، والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.