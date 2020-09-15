طرح 9 مشروعات استثمارية جديدة بالشباب والرياضة في القليوبية

عقد الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية اجتماعًا، اليوم، ضم أعضاء لجنة الاستثمار بالمديرية، لمناقشة إجراءات طرح عدد من المشروعات الاستثمارية بمراكز الشباب بنظام حق الانتفاع BOT .

جاء الاجتماع بعد موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على طرح عددًا من المشروعات بمنشآت الوزارة للاستثمار، ضمت إنشاء ١٧ محلًا تجاريًا بمركز شباب جمجرة الكبرى ببنها، و٣ محلات تجارية، وحمام سباحة بمركز شباب "أتريب" ببنها، فضلًا عن استغلال مساحة ١٠٠٠ م٢ لإنشاء منطقة أطفال بمركز شباب مدينة العبور بالخانكة.

وضمت المشروعات إنشاء ملعب وكافيتريا وحديقة أطفال بمركز شباب المنشأة الصغرى بكفر شكر، وتأجير الملعب الخماسي بمركز شباب بطا ببنها، وإنشاء مول تجاري على قطعتي أرض بمركز شباب سنديون بقليوب، وتأجير الملعب الخماسي بمركز شباب المنيرة بالقناطر الخيرية، إلى جانب استغلال الدور الارضي بمبنى دار الحضانة لإنشاء ٣ محلات بمركز شباب عزبة ذكي ببنها ونادي اجتماعي بمركز شباب الدير بطوخ.

وتناول الاجتماع آليات تنفيذ الطرح بعد موافقة وزير الشباب والرياضة و ضرورة البدء في إتخاذ إجراءات الإعلان عن الأماكن المطروحة للاستثمار، في حضور وليد الفرماوي وكيل مديرية الرياضة، عبد الرحيم علي، مدير الإدارة المالية، وسلوى أحمد مدير إدارة التفتيش المالي والإداري، وأيمن سعيد، مدير إدارة الشئون القانونية، و المهندسة شيماء عاصم مدير الإدارة الهندسية بالمديرية.