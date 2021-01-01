«عزل بلطيم» يسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا

سجلت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، حالتي وفاة بفيروس كورونا، اليوم، بمستشفى عزل بلطيم، وجرى تكفين الجثتين وتغسيلهما وفق الاشتراطات الصحية قبل تسليمهما لذويهما، وفقًا لمصدر طبي.

وفي وقت سابق، توفيت ربة منزل ، مصابة بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيها العلاج بقسم العناية المركزة بمستشفى العزل الصحي في مدينة بلطيم.

وأكد مصدر طبي أن المتوفية في العقد الثالث من العمر، وتقيم بمركز سيدي سالم، وكانت تتلقى العلاج بقسم العناية المركزة بالمستشفى إثر إصابتها بالفيروس، كما سجلت المحافظة 4 حالات وفاة، ويجري تغسيل وتكفين وفيات كورونا وفقا للاشتراطات الصحية قبل تسليمهم لذويهم.

كما سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، إصابة 17 شخصًا بفيروس كورونا المستجد، أمس الأول، وفق نتائج التحاليل المعملية الخاصة بفحص مصابي كورونا pcr، التي أثبتت إصابتهم بالفيروس، وسجلت أمس حالتي إصابة.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، أنه وفقًا للنتائج المعملية للعينات الواردة للمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، من 6 مستشفيات في نطاق المحافظة، تبين إصابة 4 أشخاص بفيروس كورونا بمستشفى الحامول المركزي.

وقال المصدر إنه وفقًا لباقي النتائج جرى تسجيل إصابة 3 حالات بمستشفى صدر كفر الشيخ، وحالة واحدة في مستششفى حميات كفر الشيخ، وحميات دسوق 3 حالات، و3 حالات بمستشفى العبور للتأمين الصحي، ولم تسجل مستشفى كفر الشيخ العام أي حالات مصابة.