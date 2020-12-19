طبيب بمستشفى نيويورك: «عندنا متعافين من كورونا ورئتهم متدمرة»

أكد الدكتور حسام أمين، رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك والأستاذ في كلية الطب بنيويورك، أنه يمكن للأشخاص المتعافين من كورونا تأثر جهازهم التنفسي أو الأعضاء التي أصيبت خلال تعرضهم للفيروس في المستقبل، منوهًا بأن توقيت الحصول على بروتوكول العلاج مهم، وضرورة الحصول على الكورتيزون ودواء النقرص، وإذا تم أخذ هذه الأدوية مبكرًا المضاعفات التي تحدث للرئة أو الكبد أو الكلى تكون أقل، «عندنا حالات جالها كورونا وخفت منها بس الرئة فيها تدمير تام».

أعراض لقاح كورونا

وأضاف «أمين» خلال اتصال عبر «سكايب» ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، أنه يمكن للأشخاص المتعافين من كورونا تأثر جهازهم التنفسي أو الأعضاء التي أصيبت خلال تعرضهم للفيروس في المستقبل، منوهًا بأن توقيت الحصول على بروتوكول العلاج مهم، وضرورة الحصول على الكورتيزون ودواء النقرص، وإذا تم أخذ هذه الأدوية مبكرًا المضاعفات التي تحدث للرئة أو الكبد أو الكلى تكون أقل، «عندنا حالات جالها كورونا وخفت منها بس الرئة فيها تدمير تام».

وأوضح أن الاشخاص المعرضين للإصابة بفيروس كورونا بدأوا في الحصول على لقاح فايزر الاثنين الماضي في كل مستشفيات الولايات المتحدة، ولا يوجد أعراض جانبية حدثت، وهذا شيء جيد، لافتا إلى أنه من المتوقع الإقبال على لقاح موديرنا لسهولة نقله.

وأشار، إلى أن نقل لقاح فايزر يحتاج لدرجة حرارة -70 ما يصعب على أي شخص نقله وحفظه بعيدا عن المستشفيات، بينما لقاح موديرنا سيكون مثله مثل لقاح الإنفلونزا، يُنقل بسهولة.

إعدام 400 ألف جرعة لموديرنا

وعن إعدام الشركة المنتجة للقاح موديرنا 400 ألف جرعة لعدم صلاحيتها، علّق رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك، بأن اللقاح حساس للغاية، ويمكن أن يكون سبب ذلك لوجود جرعات غير صالحة، وهذا لا يدل على وجود خطأ في اللقاح، ولكن رغبة الشركة في إنتاج وتوزيع لقاحات وفق مواصفات معينة.