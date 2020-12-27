طبيب بمستشفى نيويورك: عدد الحالات الحرجة يزيد بشكل ملحوظ

قال الدكتور حسام أمين، رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك، إن الحالات المصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية في ازدياد متصاعد، والحالات اليومية في نيويورك أكثر من أي فترة ممكنة، والفيروس أصبح يسبب مضاعفات عديدة، والحالات الحرجة في المستشفى وفي العناية المركزة أصبحت تزيد بشكل كبير، مثلما كان يحدث في شهري مارس وأبريل الماضيين، متمنيًا أن يتم العمل على تطعيم المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة إلى جانب العمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المختلفة من أجل الحماية من هذا الفيروس.

أمين: المرض يمكن أن يُنقل من شخص لآخر بعد أخذ اللقاح

وأضاف «أمين»، خلال لقاء عبر «سكايب» مع الإعلامية سارة حازم في برنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن البعض يعتقد أنه بعد أخذ اللقاح يؤدي إلى العلاج من فيروس كورونا بشكل كامل، ولكن الأمر يأخذ من 3 لـ 4 شهور لتدعيم المناعة بشكل قوي ضد كورونا، لافتًا إلى أن المرض يمكن أن يُنقل من شخص إلى آخر حتى بعد اتخاذ اللقاح.

وأردف: «لازم الناس حتى بعد ما تاخد اللقاح تلبس الكمامة، لأن اللقاح لو بيحمي من فيروس كورونا كورونا ومبيخليش يظهر عليك أعراض، ممكن تفضل كورونا في الأنف وتنتقل من شخص إلى آخر بشكل طبيعي»، مشيرًا إلى أن لقاح كورونا 65% هي نسبة القوة للمناعة بعد الحصول على الجرعة الأولى من كورونا.

لقاح كورونا ليس له أعراض جانبية عالية

وواصل أنه تلقى لقاح فيروس كورونا، ولم يحدث أي أعراض جانبية بدرجة عالية مثلما كان يقول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي ويرهب المواطنين، لافتًا إلى أنه لم يشعر بأي أعراض جانبية فقط ارتفاع في درجة الحرارة بشكل بسيط لمدة 4 ساعات، وألم مكان حقنة اللقاح فقط لا غير.