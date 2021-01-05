استجابة لـ«الوطن» قسم شرطة أبشواي يستقبل «زياد» لاستخراج شهادة ميلاد

في استجابة سريعة وعاجلة من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لما نشرته «الوطن»، حول «زياد»، طفل عمره 11 عامًا، لم يقيد في السجلات الحكومية أو يستخرج شهادة ميلاد حتى الآن بسبب انفصال والديه وتعنت والده في تسجيله، وجّه المحافظ، اللواء رمزي البسيوني مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط والد الطفل حتى يقوم بتسجيل ابنه ويستخرج شهادة ميلاد له.

وقال الرائد محمد ربيع، الضابط بقسم العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ اللواء رمزي البسيوني فور ورود الشكوى إليه أمر الرائد كريم محرم رئيس مباحث مركز شرطة أبشواي باستقبال الطفل والاستماع إلى مشكلته وفحص الأوراق التي يمتلكها والخاصة بوالديه مثل قسيمة الزواج، تمهيدًا لضبط الأب وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه حتى يقوم بتسجيل طفله واستخراج شهادة الميلاد له.

ومن المقرر أنّ يستقبل قسم شرطة أبشواي برئاسة العميد محمد جلال، مأمور القسم، الطفل «زياد»، برفقة أحد جيرانه ظهر اليوم تمهيدًا للبدء في الإجراءات القانونية اللازمة باستخراج شهادة الميلاد.

وكانت «الوطن»، نشرت معاناة «زياد»، 11 عامًا، ولم يستخرج شهادة ميلاد حتى الآن حيث انفصل والديه وكانت والدته لا تزال حاملًا فيه وبعدما وضعته تزوجت مرة أخرى فتعنت والده وتهرب من تسجيله انتقامًا من والدته لزواجها بآخر بعد الطلاق.

وقال «زياد»، إنّه يعيش برفقة جدته في قرية طبهار التابعة لمركز أبشواي، ويعمل بائع خضروات على عربة «كارو»، ويحصل على 20 جنيه يوميًا ينفق منها على طعامه هو وجدته، لافتًا إلى أنّ أطفال الشارع الذين ولدوا معه أصبحوا في الصف الأول الإعدادي وهو يتمنى أن يلتحق بالدراسة ولكنه لم يدخل المدرسة بسبب عدم وجود شهادة ميلاد له.

وأوضحت «خالة زياد»، أنّ جد الطفل لوالده رفض تسجيله في غياب والده الذي كان محبوسًا على ذمة قضايا، وبعد ذلك طلبوا منهم 10 آلاف جنيه مقابل تسجيل «زياد»، واستخراج شهادة الميلاد وهم لا يمتلكون شيئًا كي يتمكنوا من دفع المبلغ، وناشدت المسؤولين استخراج شهادة ميلاد لزياد كي يتمكن من الدراسة ويصبح إنسان صالح في المجتمع.