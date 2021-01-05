«مصر للطيران» تنظم جولة تعريفية لطلبة كلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر

استقبلت الشركة الوطنية مصر للطيران، طلبة وطالبات الفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر لإجراء زيارة تعريفية لمتحف مصر للطيران التاريخي والتعرف على أنشطة الشركة وكيفية تعاملها مع وسائل الإعلام خاصة في فترة الأزمات.

وخلال الزيارة، تمّ اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية والوقائية لاستقبال الطلبة الذين أبدوا إعجابهم بمتحف مصر للطيران وإمكانيات وتاريخ الشركة الوطنية العريق، كما أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة التي تعد بمثابة إضافة كبيرة لهم في المجال الاعلامي والتعرف علي سوق العمل عن قرب.

وقدم مشرفو الزيارة الشكر لمصر للطيران على هذه الزيارة التعريفية التي نظمتها الإدارة العامة للدعاية والإعلام بالتنسيق مع العلاقات العامة بالشركة القابضة لمصر للطيران.