مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى السعودية رسميا اليوم

كشفت مصادر بشركة مصر للطيران، عن أنّ رحلات الشركة من القاهرة إلى السعودية ستعود اليوم بشكل رسمي، بعد انقطاعها لمدة أسبوعين بقرار المملكة العربية السعودية في ديسمبر الماضي، تعليق الرحلات الجوية 15 يوما كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، موضحة أنّ متوسط عدد الرحلات التي تسيرها الشركة يوميا إلى المدن السعودية «جدة، المدينة، الرياض، الدمام، والقصيم»، تبلغ نحو 10.

السفر بـpcr

وأوضحت المصادر، لـ«الوطن»، أنّ الشركة أبلغت جميع عملائها بأنّه لن يتم السماح لأي مسافر إلى المملكة العربية السعودية بالصعود للطائرة، دون شهادة معتمدة من المعامل التابعة لوزارة الصحة والسكان، تفيد بسلبية تحليل pcr الخاص بكورونا، على أن يتم إجراؤه قبل 72 ساعة من إقلاع الرحلة.

ولفتت المصادر، إلى أنّه جرى التنبيه على العملاء بضرروة مخاطبة مركز خدمة عملاء الشركة، لتعديل حجوزاتهم بعد قرار السعودية أمس الأول استئناف الرحلات الدولية، موضحة أنّه رغم وقف السعودية للرحلات الجوية الدولية، إلا أنّ مصر للطيران سيّرت منذ الاثنين الماضى رحلات في اتجاة واحد «جدة - القاهرة» لإعادة المواطنين المصريين الذين تأخرت مواعيد عودتهم بسبب قرار تعليق الرحلات.

وأشارت المصادر إلى أنّ مصر للطيران كثّفت إجراءاتها الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، لحماية الأطقم الجوية والمسافرين على حد سواء، موضحة أنّ الأطقم الجوية المسافرة برحلات طويلة أو إلى بلاد مستوطن به الفيروس أو متحور، لا تسند لهم أي رحلات إلا بعد فترة راحة وإجراء تحليل pcr بمستشفى مصر للطيران، يثبت عدم إصابتهم بالفيروس.

وتابع أنّ التحليل يجرى قبل تكليف الطاقم بالرحلة بيوم، وحال وجود أي حالات اشتباه بالإصابة بالفيروس، يتم تغيير المشتبه بإصابته على الفور بأحد أفراد الأطقم البديلة الجاهزة.