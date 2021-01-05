«مصر للطيران» تسيّر اليوم 53 رحلة: خصم 20%؜ على جميع الرحلات

تسيّر الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران اليوم، 53 رحلة جويه بمعدل 37 رحلة دولية إلى كل من «أكرا، الرياض، الدمام، لندن، الخرطوم، باريس، إسطنبول، دبي، أبوظبي، الشارقة، بيروت، جدة، المدينة المنورة، كوبنهاجن، امستردام، بغداد، البحرين، عمان، مسقط، أديس ابابا، أربيل، نيروبي» و9 رحلات داخلية إلى كل من «شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان» و7 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4923 راكبا.

«مصر للطيران» تسير اليوم 53 رحلة جوية

واستقبل مطار القاهرة الدولى، خلال الـ24 ساعة الماضية، 91 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، أقلت على متنها 9821 راكبا، كما غادر المطار 99 رحلة سفر إلى عدة وجهات أوربية، وعربية، وإفريقية، أقلت على متنها 9427 مسافرا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار، استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية رحلات دولية من وإلى عدة وجهات خارجية، سيرتها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

سلطات الحجر الصحي بالمطار تلتزم بجميع الإجراءات الاحترازية

وتطبق سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، وذلك بتخفيف التكدس، أمام كاونترات الجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، وداخل صالات السفر والوصول بمبانى المطار المختلفة.

«مصر للطيران» تطرح تخفيض 20%؜ بجميع رحلاتها بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة اليد

وكانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة اليد، أعلنت طرح تخفيض 20% على أسعار جميع تذاكر السفر الدولية من وإلى مصر، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بنجاح تنظيم واستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال المقامة في الفترة من 13 وحتى 31 يناير الحالي والتي تعد أول بطولة عالمية تقام في ظل جائحة كورونا وفي إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضيوف مصر المشاركين في الحدث.

وكان الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أكد أنه يمكن لعملاء الشركة المسافرين من مصر الإستفادة من التخفيض عند شراء التذاكر من الآن، وحتى 14 يناير الجاري فقط، على أن يستمر منح التخفيض للقادمين من جميع الوجهات الخارجية إلى مصر على رحلات مصر للطيران عند شراء التذاكر والوصول إلى القاهرة حتى 31 من يناير الجاري.

وكان الطيار رشدي زكريا أعلن أنه يمكن للعملاء شراء التذاكر والحجز عن طريق الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو مركز الاتصالات التليفونية علي رقم 17 17 من أي محمول أو 090070000 من أي خط أرضي أو مكاتب مصر للطيران ووكلائها السياحيين وفقا للشروط والأحكام المحددة لفترات السفر.