لأول مرة.. أكاديمية مصر للطيران للتدريب تمنح دبلومة إعداد القادة

قامت أكاديمية مصر للطيران للتدريب اليوم، بتسليم شهادات الدفعة الأولي من دبلومة «إعداد القادة» التابعة للإدارة العامة لتدريب الموارد البشرية بأكاديمية مصر للطيران للتدريب، والتي بدأت في الفترة من 22 نوفمبر الماضي وحتى اليوم 31 من ديسمبر، تحت رعاية الشركة القابضة لمصر للطيران.

تهدف الدبلومة إلى إعداد قائد يتمتع بمهارات قيادية وإدارية تمكنه من إدارة المنظومة التي يرأسها بالكامل، حيث تتضمن الدبلومة كيفية وضع استراتيجيات الشركات وإدارة مواردها البشرية والتسويق لمنتجاتها وكيفية وضع الموازنات التقديرية والمؤشرات المالية لها.

قام بتسليم الشهادات الطيار وليد سليمان نائب رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب بالإنابة عن الطيار عبدالهادي الشقنقيري رئيس أكاديمية مصر للطيران، كما أشرف علي تنظيم الدبلومة رشا جلاء نبيه كبير محاضرين ومدير مشروع اعداد القادة بأكاديمية مصر للطيران للتدريب حيث يقوم المشروع على ربط المسار الوظيفي للوظائف القيادية بالتدريب اللازم لها لكل مستوى ادارى .