طفل مصري يفوز بالمركز الأول بمسابقة «أنجيد» التعليمية باليابان

قال الدكتور حسين زناتي خبير التعليم باليابان وأحد علماء «مصر تستطيع»، إن ابنه حمد حسين حصل على المركز الأول في مسابقة «أنجيد» التعليمية باليابان.

وأضاف «زناتي»، لـ«الوطن»، أن مسابقة أنجيد هي النسخة الأولي في اليابان، وتحت رعاية إدارة التربية والتعليم والشركات الخاصة للوسائل التعليمية باليابان، مشيرا إلى أن تقدم للمسابقة 2500 طالب من المرحلة الإعدادية والثانوية من مدارس مختلفة، ومعظمهم أطفال يابانين، وجنسيات أخرى.

وأكد أن هذه المسابقة هدفها الأساسي هو مشاركة الطلاب في تقديم حلول لمشكلات التعليم وأفكار لأدوات تعليمية إلكترونية التي تواكب التحديات الجارية ومنها تفشي فيروس كورونا.

وتابع أن فكرت «حمد» ابنه حصلت علي أفضل فكرة تعليمية إلكترونية لتسهيل العملية التعليمية، مشيرا إلى أن الجائزة الأولي تمنح لأفضل فكرة مشروع تعليمي مناسب لحل أزمة في التعليم ومواكبه تحديات المستقبل.

ولفت زناتي إلى أن ابنه له أنشطة تعاونية مع طلاب المنيا في القرى، ويقدم لهم برامج تنمية بدنية وذهنية وأكاديمية وكان أخرها لقاء خاص بمكتبة المنيا العامة مع أطفال القرى بحضور سفير اليابان ومحافظ المنيا وإدارة التربية والتعليم.

ونوه إلى ان «حمد» يستمتع أيضا بأنشطة الأصدقاء من ذوي المهام الخاصة، بجانب مشاركته الآن في التعاون مع أطفال مصر من خلال المنحة التعليمية لبرنامج «تان كيو» الياباني في التعليم الشيق والاستكشاف أون لاين كل يوم سبت.