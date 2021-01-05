خطوة بخطوة.. طريقة التسجيل لإحلال سيارتك القديمة بأخرى «زيرو»

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح أمس الاثنين، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة، الذي شهد إطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بمشاركة الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية المتخصصة في هذا المجال.

وفي هذا الصدد؛ أطلقت وزارة التجارة والصناعة، موقعًا إلكترونيًا خاصًا بمبادرة إحلال السيارات القديمة، على الرابط http://www.gogreenmesr.com، وذلك من أجل تعريف المواطنين بالمبادرة والأوراق المطلوبة وتسجيل الطلبات من خلاله.

وأوضحت الوزارة عبر الموقع شروط التمويل والمستندات اللازمة للحصول على التمويل ضمن البرنامج القومي لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

شروط تمويل سيارات الميكروباص والأجرة

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 55 عامًا.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على رخصة قيادة مهنية سارية من الدرجة الثالثة كحد أدنى.

- التزام المتقدم بتقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- ألا يكون صدر ضده حكما في جناية أو جريمة أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

- أن يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقًا لشروط السداد.

- ألا يثبت تعاطي المتقدمين لأي مواد مخدرة من أي نوع، من خلال توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الجهة التي تحددها وزارة الصحة.

- فترة السداد تصل إلى 120 شهرًا متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 أشهر.

المستندات المطلوبة من المستفيد

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن.

- تقديم مستندات إثبات محل الإقامة لكلًا من المستفيد والضامن «عقد إيجار/ تمليك محل الإقامة، إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه حديث لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر».

- طابعة من التأمينات الاجتماعية موضحا بها أنّ المستفيد مؤمن عليه كسائق أو صاحب عمل «سيارة».

- تقديم صحيفة حالة جنائية حديثة لم يمر عليها أكثر من شهر.

- تقديم شهادة صادرة من مصلحة الضرائب التابع لها المستفيد تفيد أنّه ليس له أي ملف ضريبي أو عدم وجود مستحقات ضريبية واجبة الأداء.

- رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.

شروط الإحلال لسيارات الملاكي

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد على 55 عامًا.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على رخصه قيادة سارية.

- أن يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقًا لشروط السداد وإثبات القدرة المالية للسداد «بيان بإجمالي الدخل الشهري سندات ملكية - وديعة».

- فترة السداد تصل إلى 120 شهرًا متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 أشهر.

المستندات المطلوبة من المستفيد

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن.

- تقديم مستندات إثبات محل الإقامة للمستفيد والضامن «عقد إيجار/ تمليك محل الإقامة، ايصال كهرباء أو تليفون أو مياه حديث لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر».

- رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.

خطوات التسجيل لطلب إحلال مركبة

- يتطلب منك أولًا لتسجيل الطلب إنشاء حساب خاص بك على الموقع.

- ويتم إنشاء الحساب عن طريق إدخال الاسم رباعيًا ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والرقم القومي ورقم الهاتف الأرضي وإدخال السن واختيار المحافظة، وإضافة صورة ثم الضغط على «إنشاء حساب».

- بعد ذلك تصلك رسالة عبر البريد الإلكتروني الذي أدخلته تتضمن كلمة المرور التي ستدخل بها في المرات اللاحقة، وبعدها سجل الدخول مرة أخرى.

- بعد ذلك يتم إدخال بيانات مالك المركبة وهي الاسم رباعيًا ونوع المالك «أفراد - جهات»، والرقم القومي.

- وتتمثل الخطوة التالية في إدخال بيانات الترخيص وهي رقم لوحة السيارة بالحروف والأرقام، واختيار المحافظة التابع لها، وإدخال تاريخ إصدار وانتهاء الترخيص ورفع ملف PDF يتضمن بيانات السيارة، ويجب أن يحتوي الملف على الآتي: «صورة بطاقة الرقم القومي - صورة رخصة تسيير المركبة - مستندات إثبات ملكية السيارة حال عدم إثبات المالك الحالي في الرخصة - مستند إثبات محل الإقامة (عقد إيجار/ تمليك وإيصال كهرباء أو غاز أو مياه حديث)»، ثم الضغط على «التالي».

- أما الخطوة التالية تتمثل في إدخال بيانات السيارة وهي: ماركة السيارة والموديل والفئة وسنة التصنيع ورقم الموتور ورقم الشاسيه، ونوع السيارة، ثم الضغط على «التالي».

- بعد ذلك ينقلك الموقع إلى خيار تحديد من البدائل المطروحة، والتي تمكنك من اختيار السيارة التي تريدها، ثم الضغط على «حفظ».

وبعد إتمام عملية التسجيل الإلكتروني على الموقع، تأتي عملية مراجعة الشروط ومدى تطابقها على المتقدم للحصول على سيارة جديدة، وعند تطابق الشروط على المتقدم والمسجل على الموقع الإلكتروني، سيتم إرسال رسالة إلكترونية أو على الهاتف المحمول الذي أدخله المتقدم أثناء عملية التسجيل، لتوجيهه للتعامل مع أحد البنوك المشاركة في المبادرة، والتي يصل عددها إلى 9 بنوك، وهي: الأهلي، مصر، القاهرة، المصرف المتحد، قناة السويس، قطر الوطني، العربي الأفريقي، التجاري الدولي وتنمية الصادرات.

يذكر أنّ فعاليات المعرض مستمرة اليوم وغدًا، ويفتح المعرض أبوابه مجانًا أمام الجمهور من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً، بقاعة 4 بمركز القاهرة الدولية (المنارة) بمحور المشير - التجمع الخامس، إذ تتيح هذه المبادرة إحلال سيارتك القديمة «حتى موديل 2001 فقط» بأخرى جديدة من اختيارك بحافز مادي يصل إلى 60 ألف جنيه مصري كمقدمة للسيارة الجديدة من اختيارك وتعمل بالغاز الطبيعي وبفائدة 3% فقط.