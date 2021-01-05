نجمات الفن تنضم لحملة «لا للإهانة»: «نرفض التعدي علينا»
كتب:
ضحى محمد
10:39 ص | الثلاثاء 05 يناير 2021
وفاء عامر
طالب عدد من نجمات الفن الانضمام لحملة «لا للإهانة»، وذلك بعد حملات التنمر الذين تعرضوا لها خلال الفترة الماضية، فقرروا أن يخرجوا عن صمتهم منهم الفنانة شيما الحاج، التي تعرضت للتنمر خلال موقع تصوير أحدث أعمالها «سكن البنات»، وفعلت هاشتاج الحملة، مؤكدة ضرورة احترام الرأي والرأي الآخر.
وقالت «شيما» في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» لجمهورها: «فعلوا هشتاج لا للإهانة».
وكتبت فى تعليق على مقطع الفيديو: «أنا أول الداعمين لحملة لا للإهانة، ونناشد جميع وسائل الإعلام المرئية منها، والمسوعة إيصال صوتنا للجهات المختصة لمحاسبة كل من يخطئ في حق الآخر على مواقع التواصل الاجتماعى، وأنا أطالب بسرعة تطبيق مادة احترام الآخر».
وانضمت الفنانة وفاء عامر إلى الحملة التي أطلقها الإعلامية بسمة وهبة، بهدف الحد من إهانة الشخصيات العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي انتشرت بكثرة في الأشهر الأخيرة.
وظهرت كلتاهما في فيديو على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، وبدأت وفاء عامر حديثها قائلة: «كل اللي في إيده حتة موبايل بخمسة ساغ يتعدى على أي حد ويتهم الناس بالباطل، وبطالب حكومة بلدي تحميني كست، لو حد بص لي أقدر أظبطه».
بينما ردت الإعلامية بسمة وهبة قائلة: «مش عشان إحنا شخصيات عامة نقبل الإهانة»، لترد عليها الفنانة وفاء عامر مرة ثانية، مطالبة الشخصيات العامة بالانضمام إلى هذه الحملة.