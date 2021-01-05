نجمات الفن تنضم لحملة «لا للإهانة»: «نرفض التعدي علينا»

طالب عدد من نجمات الفن الانضمام لحملة «لا للإهانة»، وذلك بعد حملات التنمر الذين تعرضوا لها خلال الفترة الماضية، فقرروا أن يخرجوا عن صمتهم منهم الفنانة شيما الحاج، التي تعرضت للتنمر خلال موقع تصوير أحدث أعمالها «سكن البنات»، وفعلت هاشتاج الحملة، مؤكدة ضرورة احترام الرأي والرأي الآخر.

وقالت «شيما» في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» لجمهورها: «فعلوا هشتاج لا للإهانة».

وكتبت فى تعليق على مقطع الفيديو: «أنا أول الداعمين لحملة لا للإهانة، ونناشد جميع وسائل الإعلام المرئية منها، والمسوعة إيصال صوتنا للجهات المختصة لمحاسبة كل من يخطئ في حق الآخر على مواقع التواصل الاجتماعى، وأنا أطالب بسرعة تطبيق مادة احترام الآخر».

وانضمت الفنانة وفاء عامر إلى الحملة التي أطلقها الإعلامية بسمة وهبة، بهدف الحد من إهانة الشخصيات العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي انتشرت بكثرة في الأشهر الأخيرة.

وظهرت كلتاهما في فيديو على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، وبدأت وفاء عامر حديثها قائلة: «كل اللي في إيده حتة موبايل بخمسة ساغ يتعدى على أي حد ويتهم الناس بالباطل، وبطالب حكومة بلدي تحميني كست، لو حد بص لي أقدر أظبطه».

بينما ردت الإعلامية بسمة وهبة قائلة: «مش عشان إحنا شخصيات عامة نقبل الإهانة»، لترد عليها الفنانة وفاء عامر مرة ثانية، مطالبة الشخصيات العامة بالانضمام إلى هذه الحملة.