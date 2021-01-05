الجامعات تدرب أعضاء التدريس على الامتحانات عبر المنصات الإلكترونية

تعمل عدد من الجامعات الحكومية والخاصة، حاليا التدريبات المكثفة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، على الاختبارات والتدريبات عبر المنصات التعليمية المختلفة الموجودة في الجامعات سواء كانت المنصة التعليمية الموحدة «مايكورسوفت»، التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، أو المنصات التابعة لكل جامعة، وذلك من أجل الاستمرار في إطار تطبيق منظومة التعليم عن بعد بعد قرار تعليق الدراسة.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تجري دوريا العديد من الدورات للتدريب على كل ما هو جديد ويتعلق بالمنصات التعليمية والمنظومة، وذلك لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مؤكداً أن التدريبات تأتي في إطار منظومة جامعة حلوان بِشأن التحول الرقمي.

وأوضح رئيس جامعة حلوان، أن الدورات تأتي بهدف التأكيد على إعداد الكوادر البشرية المدربة ورفع المهارات التعليمة المختلفة والمسايرة تجاه الميكنة والاستعداد للتحول إلى جامعة ذكية، فضلاً عن تأهيل أعضاء هيئة التدريس على المهارات المتعلقة بالامتحانات الإلكترونية، وذلك تزامنا مع قرار الدولة المصرية بشأن تعليق الدراسة.

وكانت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وضعت خطة كاملة للتدريب على المنصة التعليمية الذكية الخاصة بالجامعة Smart CU، موضحة أنه تم تنفيذ الخطة المتعلقة بالمنصة على 4 مراحل، تتمثل في تدريب أعضاء هيئة التدريس وكذلك المدربين وأعضاء الهيئة المعاونة بالكليات والمعاهد، فضلا عن تدريب المهندسين المختصين بتكنولوجيا المعلومات و كذلك بناء شبكة من المدربين في الجامعة، من خلال استخدام الوسائل التدريبية لتناسب جميع المستفيدين بمختلف الفئات العمرية.

وتابعت الجامعة أن جميع الدورات التي تم تنفيذها كانت من خلال عدد من المدربين الدوليين معتمدين من Blackboard وAssessment Gourmet.

أكد رئيس جامعة القاهرة أنه تم عقد 14 دورة خلال شهر أكتوبر الماضي، للتدريب على المنصة لأعضاء هيئة التدريس و10 دورات تدريبية للقطاعات المختلفة في الجامعة.